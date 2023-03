“Giocare con l’arte”: alla scuola di Santa Lucia arriva il progetto “Ciel’in città”

Grosseto: I piccoli esplorano i linguaggi dell’arte con gli esperti della cooperativa Uscita di Sicurezza, nell’ambito del progetto “Ciel’in città”, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile



“Giocare con l’arte” è il titolo del laboratorio che si si svolge alla scuola dell’infanzia “Santa Lucia” di Grosseto, nell’ambito del progetto “Ciel’in città”, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che vede la cooperativa sociale Uscita di Sicurezza di Grosseto capofila di un partenariato pubblico-privato che coinvolge i territori di Grosseto, Prato e Massa.

Un progetto che si sviluppa su sei mesi, si articola in sei incontri, e vede i bambini che frequentano la struttura grossetana protagonisti di un ciclo di incontri pensati per esplorare i linguaggi dell’arte, attraverso laboratori che consentano di entrare in contatto con diverse tecniche espressive, condotti dall’educatrice Eleonora Cancelli. A fare da filo conduttore del percorso saranno l’arte, quindi, e i giochi tradizionali: tramite l’uso di pennelli, matite e pastelli, accompagnati da letture, musiche e movimento, i partecipanti potranno scoprire i giochi della tradizione, anche quelli ormai dimenticati.

Per informazioni è possibile visitare il sito percorsiconibambini/cielincitta, la pagina Facebook Ciel’in città o chiamare il numero 335 187 0914.

*Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org