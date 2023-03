Ginnastica artistica, la Polisportiva Barbanella uno ancora sul podio

Grosseto: Domenica 5 Marzo, a Livorno, è iniziato il campionato regionale silver di federazione di ginnastica artistica categoria LD 3 attrezzi.



Per la categoria allieve (9-11 anni) la Polisportiva Barbanella Uno ha presentato 3 giovani atlete tutte al debutto in questo livello che prevede esercizi dal valore tecnico alto al corpo libero, alla trave alta e al volteggio.

Nella categoria A3 la piccola Petra Parmesani (10 anni) ha chiuso la sua prova al 1° posto, con tantissimi margini di miglioramento visto la giovanissima età.

Nelle allieve 4 (11 anni) Chiara Minelli chiude la sua prova al 3 ° posto, con il miglior punteggio della sua categoria sia al corpo libero che al volteggio, un ottimo risultato per una atleta appena rientrata in attività dopo un piccolo infortunio ad una caviglia ma che ha dimostrato anche in questa occasione, un grande carattere e una forte determinazione, componenti essenziali per un buon atleta.

Ottima anche la prova nella stessa categoria per Greta Burgassi che, a causa di un volteggio sicuramente non alla sua altezza, deve accontentarsi del 4° posto in classifica.

Nella categoria senior 2 bravissima Linda Zambernardi che chiude la sua prova salendo sul terzo gradino del podio.

Un po’ di amarezza per le senior Naike Venturi, Alice Esposito e Sofia Biagiotti che, a causa di alcune imperfezioni, soprattutto alla trave, non sono riuscite in questa occasione a salire sul podio.

Per queste atlete comunque ci sarà modo di rifarsi presto perché il campionato è appena iniziato: fra tre settimane infatti queste ginnaste riscenderanno in pedana nella prova regionale a squadre di serie D allieve e senior.

Lo staff dirigenziale si complimenta con le atlete e con i loro tecnici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali per i risultati ottenuti anche in questa occasione, in uno dei livelli più alti del programma silver di federazione.