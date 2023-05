Sport Ginnastica Artistica, bilancio positivo per il primo semestre della Barbanella Uno 22 maggio 2023

Redazione Grosseto: Domenica 21 Maggio a Collesalvetti si è tenuta l’ultima gara regionale silver del 1° semestre agonistico di ginnastica artistica.

Per la Polisportiva Barbanella Uno sono scese in pedana le ginnaste della categoria LC 3 attrezzi nella prova regionale di serie D. La squadra di Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali, composta da Melania Santini, Ambra Conti, Benedetta Campomori, Matilde Cosimi (tutte al debutto in questo campionato) e da Ginevra Chechi e Alice Frosi si sono ben difese chiudendo la loro prova sul 2° gradino del podio, ma con ancora ampi margini di miglioramento. Con questa gara si chiude il 1° semestre di attività agonistica regionale e si aprono le porte dei Campionati Nazionali: ad inizio Giugno le atlete della Polisportiva saranno impegnate nei Campionati Italiani CSI che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro, mentre a fine Giugno parteciperanno ai campionati Italiani di Federazione a Rimini. Il bilancio di questo 1° semestre agonistico è sicuramente molto positivo: è stato un periodo molto intenso, che ha visto riproporsi tante prove di qualificazione ,dopo l’inevitabile riduzione causa covid; le ginnaste sono state impegnate quasi ogni settimana tra gare a squadre ed individuali ,ma in ogni prova si sono raggiunti risultati molto soddisfacenti ,con tanti piazzamenti sul podio che hanno premiato atlete e tecnici per il lavoro svolto quotidianamente con impegno, costanza e sacrificio.



