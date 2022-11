Sport Ginnastica artistica, 1° posto assoluto per Luce Girelli nella categoria allieve 3 9 novembre 2022

Redazione Grosseto: Domenica 6 Novembre, a Livorno, si è tenuta la gara regionale individuale di Federazione di ginnastica artistica categoria LB3 attrezzi.

La Polisportiva Barbanella Uno ha schierato in pedana, in questa occasione, tre giovani ginnaste tutte al debutto in questo campionato. Le piccole atlete, allenate da Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali, nonostante la grande emozione si sono ben difese e, al termine della loro prova, hanno portato a casa risultati sorprendenti. Luce Girelli,11 anni, da pochi mesi nel gruppo agonistico, si è classificata al 1°posto assoluto nella categoria allieve 3, mentre nella categoria allieve 1, cioè la prima categoria agonistica per età, Perla Girelli, di soli 8 anni, e Daria Pezzuto, 9 anni, sono salite entrambe sul 2° gradino del podio a pari merito. Grande entusiasmo da parte di tutto lo staff della Polisportiva per questi ottimi risultati ottenuti tra l’altro all’inizio della stagione agonistica.

Queste giovani atlete hanno appena iniziato il loro viaggio nel mondo della ginnastica, ma questi ottimi piazzamenti sono un grande incentivo per stimolare il lavoro e l’ impegno giornaliero in palestra e sono soprattutto la dimostrazione che l’allenamento quotidiano fatto con determinazione e costanza procede nella giusta direzione. Questo fine settimana le atlete della Polisportiva Barbanella Uno scenderanno nuovamente in pedana nei campionati di serie D categoria LC3 e LD3 . Seguici





