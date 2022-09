Sport Ginevra Landi della Arceri Maremmani sfiora per un soffio il titolo italiano 12 settembre 2022

Redazione Grosseto: Ottima gara a Foligno di Ginevra Landi della Arceri Maremmani, che ha ceduto solo alla Mijno che si è aggiudicata il titolo italiano. Dopo una gara tiratissima, la nostra giovanissima arciera, ha ceduto solo all’esperienza dell’atleta delle Fiamme Azzurre. Poco conosciuto e ancora meno seguito, il Tiro dell’Arco Maremmano, continua ad essere tra i primi a livello nazionale. Considerando l’ottima qualità degli atleti maremmani di sicuro meriterebbero più attenzione dal pubblico di casa. Uno sport bello da praticare e da vedere. Speriamo di avere presto una gara importante a Grosseto, per ora grandi complimenti alla nostra Ginevra Landi.

