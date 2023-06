Giglio e Giannutri. L’estate nell’area protetta del Parco Nazionale dell'Arcipelago

Isola del Giglio: Per un’alternativa alla spiaggia il Parco Nazionale Arcipelago Toscano propone il programma “E... state nel Parco” per tutti. Famiglie, ragazzi e bambini alla scoperta della natura e della storia dell’isole; escursioni, visite guidate, laboratori didattici, conferenze e citizen science per vivere intensamente la natura e la cultura dell’Area protetta. Previsto anche un programma specifico “E... state nel Parco Junior” con Laboratori gratuiti per bambini da 6 a 11 anni, educazione ambientale, giochi didattici, laboratori; sull’ecosistema marino e sugli ambienti del Parco: specie animali e vegetali, minerali, conservazione, sostenibilità.



Tutte le escursioni si possono prenotare online www.parcoarcipelago.info oppure telefonicamente, contattando Info Park, tel. 0565 908231.





Ecco una lista dei prossimi eventi a Giglio e Giannutri.

GIGLIO

Martedì è il giorno dedicato alla geologia

Il granito: la sua bellezza e i suoi misteri. Sulle tracce degli animali di pietra

Spostamento con mezzi propri in località Le Porte: qui, davanti al panorama che spazia fino a Giannutri, la Guida Parco metterà in luce tutte le possibili caratteristiche conosciute della roccia che caratterizza il 90% dell’Isola del Giglio, il granito. Osserveremo varie manifestazioni geologiche e riconosceremo nella roccia granitica, erosa dal vento, le forme di tanti animali. Saliremo poi a Poggio della Pagana, il punto più alto dell’isola, per ammirare il panorama a 360° sul territorio e il tramonto sulle isole dell’Arcipelago Toscano.

OGNI MARTEDI Ritrovo: 4 ore prima del tramonto, Giglio Castello, Piazza Gloriosa Durata: 4 ore – Difficoltà: media – Su prenotazione. € 8; € 4 ridotto (5 - 12 anni), gratuito 0-4 anni

Ogni mercoledì l’estate è per i più piccoli

Per bambini: appuntamento con la natura

Appuntamento con la scoperta delle ricchezze naturali dell’isola dedicato ai più piccoli: incontri settimanali il mercoledì mattina, che alterneranno un’escursione a piedi alla ricerca dei minerali dell’isola e una passeggiata nel bosco per conoscere, attraverso il gioco, il mondo degli alberi e delle piante. OGNI MERCOLEDI Ritrovo: ore 10 Piazza Gloriosa, Giglio Castello – Durata: 2 ore. Evento gratuito su prenotazione, massimo 10 partecipanti.

Il sabato per ammirare le stelle

Trekking sotto le Stelle, Poggio della Pagana

Escursione serale che, in meno di un’ora di cammino, ci farà raggiungere il Poggio della Pagana a 496 metri sopra il livello del mare, il punto più alto dell’Isola del Giglio, per ammirare il panorama tutto intorno e il tramonto ad Ovest. Cena al sacco a cura dei partecipanti. Appena buio, si ammirerà il cielo stellato e le sue costellazioni in una delle zone a più basso inquinamento luminoso dell’isola. Saranno graditi tra i partecipanti apporti personali sia di materiale tecnico (es. binocoli o telescopi) che di narrazione riguardanti il cielo stellato, per rendere più indimenticabile la serata. Ritrovo: due ore prima del tramonto, Giglio Castello, Piazza Gloriosa - Durata: 3 ore – Difficoltà: media. Su prenotazione, € 8; € 4 ridotto (5 - 12 anni), gratuito 0-4 anni.

GIANNUTRI

Il giovedì tra mare e archeologia a Giannutri

A Giannutri, tra scogliere rocciose e sentieri profumati dalla macchia mediterranea, si ammirano i resti di una villa di epoca romana: antico complesso residenziale con scalo marittimo, un tempo quartier generale per la sosta dei velieri e per l’otium, fu costruito nel I secolo d.C. dalla potente famiglia dei Domizi Enobarbi di cui Nerone fu un discendente. Durata: 40 minuti circa – Difficoltà: facile - Ticket € 8; esenti bambini e ragazzi 0-18 anni, disabili e loro accompagnatori.

È necessario dotarsi di biglietto per il passaggio marittimo. In alternativa è possibile acquistare (online o presso l’Ufficio Info Park) un pacchetto comprensivo di Motonave e vista alla Villa Romana. Ticket € 45, ridotto €28 ragazzi 5-12 anni, esenti bambini 0-4 anni.

La visita è arricchita da nuovi elementi archeologici oggetto di recenti restauri, tra cui il pregevole Mosaico del Labirinto. Ticket 5 €, da acquistare a bordo o sull’Isola, rivolgendosi alla Guida Parco.





