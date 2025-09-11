Gigi Paoli presenta "L’Ordine del Drago" a Grosseto

Grosseto: Giovedì 11 settembre alle ore 18.00, presso la Pro Loco Grosseto (Piazza del Popolo 3), la Libreria Mondadori Grosseto ospita lo scrittore e giornalista Gigi Paoli per la presentazione del suo nuovo thriller L’Ordine del Drago (Giunti). Dialogherà con l’autore Carlo Legaluppi, letture a cura di Francesco Tozzi.

L'evento è in collaborazione con la Pro loco.

E’ un thriller avvincente che intreccia misteri storici e intrighi moderni. Un omicidio a Trieste coinvolge il neuroscienziato forense Piero Montecchi e la polizia in un’indagine che svela complotti legati a un’antica setta segreta rimasta nell’ombra per secoli. Un viaggio tra passato e presente, dove la ricerca della verità porta alla luce segreti rimasti sepolti per generazioni

Gigi Paoli (Firenze, 1971) è giornalista de La Nazione e autore della serie con il reporter Carlo Alberto Marchi (Il rumore della pioggia, Il respiro delle anime, La fragilità degli angeli, Il giorno del sacrificio, Diritto di sangue). Con La voce del buio (2023) e Oltre (2024) ha avviato la nuova serie con Piero Montecchi. Tra i riconoscimenti, il Premio Mazara Opera Prima (2017), il Premio Tettuccio (2018) e il Premio Giorgio La Pira per la cultura (2020).

Ingresso libero fino a esaurimento posti.