Giardino Viaggio di Ritorno – Buriano: Lo spettacolo "CACCIATORI DI STELLE" previsto per il 21 agosto è RIMANDATO. Nuova data giovedì 28 agosto

Castiglione della Pescaia: CACCIATORI DI STELLE, Giardino Viaggio di Ritorno – Buriano. L'evento previsto per il 21 agosto è RIMANDATO. Nuova data giovedì 28 agosto

A causa del maltempo l’appuntamento di giovedì 21 agosto viene rinviato a giovedì 28 agosto, stesso orario (20.15) e stesso programma.