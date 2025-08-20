Giardino Viaggio di Ritorno – Buriano: Lo spettacolo "CACCIATORI DI STELLE" previsto per il 21 agosto è RIMANDATO. Nuova data giovedì 28 agosto

Maltempo in Maremma, scatta l’allerta arancione: chiusi diversi sottopassi a Grosseto e Rispescia
A causa del maltempo l’appuntamento di giovedì 21 agosto viene rinviato a giovedì 28 agosto, stesso orario (20.15) e stesso programma.
