"Giardinieri d'assalto": anteprima nazionale al Museo di Storia Naturale

Grosseto: Un’anteprima nazionale per il Clorofilla film festival. Il festival di cinema promosso da Legambiente, con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, di BPER Banca e Fondazione CR Firenze, porta domani, giovedì 22 settembre alle 21.30, al Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto (strada Corsini, 5) “Giardinieri d’assalto” di Angelo Camba, per la prima volta sul grande schermo, in una serata organizzata con la libreria QB Viaggi di carta che vedrà la partecipazione di Franca Pettinari che, insieme ad altri volontari, si è presa cura del giardino botanico sotto al Cinghialino, sulle Mura Medicee.



Prodotto con Infinity Lab, il documentario è visibile sulla piattaforma ma non è stato ancora proiettato per visioni pubbliche. Dopo Clorofilla, il lavoro di Angelo Camba girerà per altri festival all’estero.





"Giardinieri d'assalto" racconta lo stato ambientale delle città italiane attraverso lo sguardo di coloro che praticano o hanno praticato Guerrilla Gardening, un "giardinaggio non autorizzato" che però migliora l'ambiente e la qualità degli spazi delle nostre città.

Il movimento è nato proprio per rimettere a posto, riqualificare, abbellire e migliorare quelle zone degradate delle nostre città, gli angoli abbandonati all'incuria, le aiuole dimenticate da sempre.

C'è chi lo pratica senza sapere neanche come si chiama, magari per mettere a posto quel metro quadrato sotto il proprio palazzo che i passanti considerano una discarica. Ci sono invece altre persone che sanno esattamente cosa stanno facendo, e dalle esperienze dei Community Gardens spontanei di New York degli anni '70, dove i cittadini rimettevano a posto da soli dei fazzoletti di terra abbandonati, siamo arrivati ad oggi in Italia, dove molti cittadini hanno deciso di non aspettare che le amministrazioni contrastino il degrado, ma lo fanno loro con delle libere iniziative di giardinaggio.

Esistono numerosi siti, social network e forum che radunano appassionati di Guerrilla Gardening che raccontano i loro "attacchi" giorno dopo giorno: “Giardinieri d'Assalto” racconta la loro storia da Bologna a Milano, da Taranto a Roma, e la voglia di migliorare l'ambiente e il paese a partire da quella piccola aiuola degradata sotto casa.

Ingresso libero.