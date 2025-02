Gianluigi Ferrara, Presidente MCL Grosseto: "Vicini a Papa Francesco con affetto e preghiera"

Grosseto: Gianluigi Ferrara, Presidente MCL Grosseto, esprime a nome del Movimento Cristiano Lavoratori, la propria vicinanza a Papa Francesco, che in questi giorni ha affrontato alcuni problemi di salute.

"Seguiamo con attenzione gli aggiornamenti sul suo stato e ci uniamo nella preghiera - dice Ferrara - affinché possa riprendersi presto e tornare in Vaticano per proseguire la sua missione pastorale con la forza e la dedizione che lo contraddistinguono. La sua guida rappresenta un punto di riferimento essenziale per la Chiesa e per tutti coloro che si impegnano nel sociale e nel mondo del lavoro, promuovendo la dignità della persona, la giustizia e la solidarietà. Il suo messaggio di speranza e vicinanza agli ultimi ci incoraggia a rinnovare ogni giorno il nostro impegno per il bene comune. Auguriamo al Santo Padre - conclude Gianluigi Ferrara - una pronta guarigione, certi che presto potrà tornare con energia al suo prezioso servizio per la Chiesa e per tutta la comunità".