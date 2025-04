Giani: “Una riflessione assieme al Consiglio regionale per ricordare Papa Francesco”

Firenze: Ringrazio l'Arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli – ha dichiarato il presidente della Regione Giani - per il modo sobrio e nello stesso tempo così sentito di vivere la veglia in memoria di Papa Francesco. È una forma di testimonianza esemplare che io trovo anche oggi nel desiderio di reciproco contatto che tante persone manifestano per esternare il proprio dolore. Papa Francesco è stato un Papa rivoluzionario, il Papa degli ultimi, che più volte ha legato la sua presenza a Firenze. La sua volontà di voler pregare sulla tomba di don Milani durante la sua visita in Toscana restituisce il senso di una Chiesa fortemente vicina a coloro di cui non parla nessuno e rappresentano l’espressione dello spirito autentico del Vangelo.

Papa Francesco è stato uno dei profondi interpreti di questo sentimento che rimanda alla Chiesa popolare e per questo rimarrà nella storia. Esaurito il percorso dei giorni del lutto e del dolore, mi piacerebbe che dell’eredità umana e spirituale di Papa Francesco si ragionasse in sede di Consiglio regionale. Sarebbe molto importante che questo lascito trovasse una testimonianza permanente in Toscana, e conseguentemente penseremo bene come, ma è bene che con il suo nome resti duraturo il senso del ruolo nella storia che egli ha esercitato e del suo profondo rispetto, affetto e amore che ha manifestato per la nostra regione”.