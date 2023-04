Dalla regione Giani per la Giornata Mondiale dell’autismo: "Mi dispiace non essere stato con voi" 2 aprile 2023

Tiziano Carradori Firenze: “Mi dispiace molto di essere stato chiamato ad altri impegni istituzionali fuori Firenze. Avrei voluto essere con voi oggi, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Ma, ricorrenze a parte, desidero farvi sapere che già domani mi sarà possibile incontrare una vostra delegazione. In quell’occasione concorderemo un nuovo appuntamento, stavolta con tutti coloro che vorranno partecipare, affinché tutti possano esporre le loro richieste, che sono desideroso di ascoltare”.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha voluto indirizzare ai familiari di persone colpite dall’autismo, un messaggio in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Una loro delegazione è stata ricevuta, a Palazzo Sacrati Strozzi, dalla dirigente regionale del settore assistenza sanitaria territoriale. “Il mio, e credo anche il vostro desiderio, è quello di giungere presto a firmare un accordo tra voi e la Regione con impegni concreti per la miglior gestione dell’autismo e delle esigenze dei soggetti colpiti e delle loro famiglie. Penso a nuove decisioni da prendere insieme sui progetti di vita. Intanto mi impegno a costituire un’equipe socio sanitaria di tipo multidisciplinare in grado di definire le migliori soluzioni e i migliori percorsi per le persone autistiche, ma anche al potenziamento della rete dei Pass, i Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali, un progetto già attivo ma al cui ampliamento stiamo lavorando e che dovrebbe rivelarsi ancora più utile per tutti voi. Insomma la nostra attenzione rispetto alle esigenze dei soggetti autistici non è certo venuta meno, ma anzi si è rafforzata”. Seguici





