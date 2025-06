Giani: "La Toscana è orgogliosa del circuito del Mugello"

La visita del presidente in occasione del Gran Premio di motociclismo

Firenze: "Sono qui per rendere il giusto tributo ad uno dei circuiti più sicuri del mondo. A Scarperia va in scena la più prestigiosa manifestazione motoristica d'Italia. Il suo Gran premio è una gara storica che si svolge in un ambiente eccezionale. E noi siamo orgogliosi di questo circuito. Mi auguro che, anche dopo il rinnovo delle concessioni, il Gran premio d'Italia possa continuare ad essere corso qui, nel Mugello. E noi faremo di tutto per essere vicini a questa straordinaria realtà".

Lo ha detto il presidente Giani in visita al più famoso circuito motoristico toscano in occasione del Gran Premio motociclistico d'Italia.