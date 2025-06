Dalla regione Giani, “Il governo italiano riconosca lo Stato di Palestina come libero e autonomo” 2 giugno 2025

La sollecitazione sarà portata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in Consiglio regionale sotto forma di una deliberazione formale. Firenze: “L’azione di Netanyahu e del suo governo è continua violazione dei diritti umani. Sono crimini di guerra” “Porterò in Consiglio regionale una deliberazione formale di sollecitazione al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina come libero, sovrano e autonomo”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Eugenio Giani. “Il riconoscimento formale dello Stato di Palestina, anche agli effetti del diritto internazionale, può infatti svolgere una funzione di deterrenza maggiore nei confronti delle continue e ingiustificate incursioni e bombardamenti da parte delle forze del governo israeliano nel territorio della Striscia di Gaza” spiega Giani. “Chiederò, inoltre, che il governo italiano riconosca nei comportamenti di Netanyahu e del suo governo una continua violazione dei diritti umani - aggiunge il presidente -, diritti inviolabili e appartenenti ad ogni individuo, così come affermato dalle Nazione Unite nella Dichiarazione Universale. E che affermi l’intollerabilità dell’azione del governo israeliano, il quale sta perpetrando crimini di guerra ai danni del popolo palestinese, in particolare bambini, donne e anziani”. Il presidente Eugenio Giani, inoltre, annuncia che “da lunedì 2 giugno, la bandiera dello Stato di Palestina sarà esposta davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale”. Seguici



