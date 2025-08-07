Giani e Bezzini a Siena: inaugurati Centro salute mentale e acceleratore per trattare tumori

Due interventi di Asl e Azienda ospedaliero universitaria per un investimento complessivo di 4 milioni e 300 mila euro

Siena: Mattinata tutta senese e dedicata agli investimenti in sanità per il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini: prima l’inaugurazione del nuovo Centro di salute mentale in San Niccolò e poi la visita alla Scotte, l’ospedale dell’azienda ospedaliero universitaria senese, per il taglio del nastro di un nuovo acceleratore lineare per trattamenti oncologici di precisione. Due interventi - quattro milioni e trecento mila euro l’investimento complessivo - e un gran lavoro di squadra, tant’è che ad ambedue tagli del nastro, con presidente ed assessore e la consigliera regionale Anna Paris, c’erano i direttori generali dell’Asl Toscana Sud Est Marco Torre e dell’Aous Antonio Barretta.

Un nuovo Centro di salute mentale per Siena

La giornata di presidente ed assessore inizia all’ex Kraepelin, all’interno dell’ex ospedale psichiatrico an Niccolò in via Roma. E’ lì che sorge il nuovo centro di salute mentale, proprio accanto alla vecchia sede.

“Poche volte - evidenzia Giani - capita ad un presidente di inaugurare una struttura di cui ha posato la prima pietra. Per il Centro di salute mentale di Siena è successo questo: sono venuto qui nel settembre 2022 per l’avvio dei lavori e nemmeno tre anni dopo siamo qui di nuovo ad inaugurare la struttura messa a disposizione di cittadini e professionisti, fulcro di tanti servizi che saranno dispensati sul territorio. Questo è un segno di efficienza. Ringrazio dunque il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est e i suoi collaboratori per il lavoro che sono riusciti a fare”.

Il Centro salute mentale è una struttura territoriale che offre servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per i disturbi psichici ed è dotato di équipe multidisciplinari, composte da psichiatri, psicologi, infermieri, educatori e altri professionisti. È la sede organizzativa, programmatica e assistenziale del servizio di salute mentale ed è il luogo da cui viene coordinata l'intera rete dei presidi e le specifiche attività. Di fatto è la cerniera di collegamento tra l'intero servizio, la comunità, gli enti locali e le istituzioni.

Per la ristruturazione dei locali sono stati investiti oltre un milione e 400 mila euro di risorse aziendali ed “ex art. 20”. Lo spazio si distribuisce su due piani tra studi medici, locali per infermieri, sale di attesa, riunioni, spogliatoi, archivi e locali tecnici.

Ma il nuovo centro di salute mentale è di fatto solo una parte di un più ampio programma di intervento e potenziamento dei servizi sul territorio.

“Si tratta di un tassello importante – spiega l’assessore Bezzini - all’interno di un più ampio piano di riqualificazione degli spazi sanitari della città e della provincia di Siena”. “Abbiamo in campo – prosegue - un programma articolato che, nell’ambito dell’Asl Toscana Sud Est, prevede la realizzazione di posti letto per le cure palliative e un nuovo ospedale di comunità proprio all’interno del complesso del San Niccolò. A questi si aggiungono gli interventi per la realizzazione di case di comunità e altri progetti distribuiti su tutto il territorio provinciale”.

“All’interno di questo piano – conclude - si inserisce per l’appunto anche la riqualificazione e l’ammodernamento degli spazi dedicati al Centro di salute mentale, che oggi consegniamo ai professionisti e ai pazienti. Un risultato concreto, frutto di un percorso di progettazione e investimento che nei prossimi mesi porterà ulteriori risultati concreti”.

"Con questo centro - afferma il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre - potremo offrire un ambiente di lavoro adeguato alle professioniste e ai professionisti sanitari e rafforzare i servizi di salute mentale, nonostante il Dm 77 non li citi espressamente, l'azienda sta investendo anche con risorse proprie per il loro potenziamento e miglioramento; oltre al centro presto saranno pronti i nuovi spazi di degenza in servizio psichiatrico di diagnosi e cura in collaborazione con le Scotte”. “Non posso che ringraziare – conclude - tutti le persone che hanno contribuito allo sviluppo di questo fondamentale servizio per il nostro territorio”.

Il nuovo acceleratore lineare della Radioterapia all’Ospedale Le Scotte

Con l’inaugurazione odierna, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si dota di una nuova importante innovazione tecnologica.

Il nuovo acceleratore lineare, installato nella Radioterapia dell’ospedale Santa Maria alle Scotte diretta dal professor Paolo Tini, è uno strumento tecnologicamente avanzato che potenzia significativamente la capacità di offrire trattamenti oncologici di alta precisione. L'investimento per l'acquisto dell'acceleratore e delle ulteriori tecnologie accessorie necessarie per il suo funzionamento, compresi i lavori, è stato pari a 2,9 milioni, di cui 2,1 milioni circa finanziati con risorse Pnrr, e 800 mila di risorse regionali.

“Un sistema sanitario pubblico e a vocazione universalistica per rispondere al meglio ai bisogni di salute dei cittadini deve investire sulle persone, sulle strutture e sulla tecnologia diagnostica avanzata – sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. La sanità pubblica che vogliamo è una sanità di qualità e di avanguardia ed è quello che stiamo facendo in Toscana e all’Ospedale Le Scotte. Servono investimenti costanti del tempo e per questo chiediamo al governo di non diminuire ed anzi di accrescere le risorse messe a disposizione del servizio sanitario. Con il nuovo acceleratore la radio terapia dell’Aous potrà superare la quota annuale di 700 trattamenti effettuati lo scorso anno”.

“Cinque anni fa – osserva l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini - abbiamo presentato un piano di riqualificazione strutturale e tecnologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, un vero e proprio masterplan che prevede interventi significativi sia sul fronte delle strutture che su quello, altrettanto fondamentale, del rinnovo del parco tecnologico. Il tasso di obsolescenza dei macchinari oggi possiamo dire che si è dimezzato. È un risultato importante, che si traduce in una maggiore qualità dell’assistenza, in una presa in carico più efficace e in condizioni di lavoro migliori per i professionisti. Tutto ciò contribuisce a garantire cure più sicure e di maggiore qualità per i pazienti”.

“Si tratta di una piattaforma estremamente versatile – illustra il professor Tini -, che consente l’erogazione di tecniche radioterapiche complesse come la VMAT, la IMRT, la SBRT e la radiochirurgia, con possibilità di trattamenti in gating respiratorio e breath-hold, fondamentali per alcune patologie come le neoplasie mammarie di sinistra o le lesioni polmonari. Grazie alla testa con 160 lamelle e al sistema di imaging integrato, lo strumento garantisce trattamenti più rapidi, accurati e confortevoli per il paziente, riducendo i tempi di seduta e migliorando la conformazione del fascio. È inoltre pienamente integrabile con i moderni sistemi di pianificazione e con i flussi digitali di intelligenza artificiale, aprendo la strada alla radioterapia adattativa”. “Il nuovo acceleratore - prosegue Tini - ha inoltre un’importante valenza in ambito scientifico. La sua capacità di eseguire trattamenti con elevata conformazione dosimetrica e precisione millimetrica permette di condurre studi clinici avanzati, con particolare riferimento ai tumori cerebrali, polmonari, prostatici e a localizzazioni rare”.

“Stiamo sviluppando – conclude Tini -progetti di ricerca in collaborazione con l’Università di Siena e con la Scuola di specializzazione in Radioterapia, focalizzati sull’integrazione tra profili molecolari e volumi di trattamento, sulla predizione della risposta terapeutica mediante modelli di intelligenza artificiale e sulla radiogenomica. Lo strumento consente l’applicazione di protocolli di sperimentazione clinica e traslazionale, anche in contesto internazionale, e rappresenta una piattaforma abilitante per progetti di medicina di precisione”.

La macchina installata è un acceleratore lineare di ultima generazione per radioterapia, noto per la sua precisione elevatissima e tempi di trattamento rapidi.

Gli spazi che la accolgono sono stati rinnovati e ammodernati non solo sul fronte impiantistico, ma anche prestando particolare attenzione agli aspetti di umanizzazione delle cure per rendere gli ambienti più accoglienti e rispettosi della persona.

Nel corso dell’ultimo anno la Radioterapia dell’Aou Senese ha registrato circa 1.400 nuovi pazienti in trattamento, per un totale di oltre 25mila accessi radioterapici annui. I pazienti provengono in parte significativa dall’area senese, che rappresenta circa il 70% del totale, ma anche da tutta l’Area vasta sud-est, e quindi anche dalle province di Arezzo e Grosseto, che insieme a Siena costituiscono l’80% dell’utenza totale. Il restante 10% dei pazienti proviene dal resto della Toscana, mentre circa il 5-10% sono pazienti extra-regione, spesso indirizzati a Siena per trattamenti ad alta complessità o per la gestione di patologie rare.