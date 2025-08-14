Giani celebra la "Toscana Diffusa" con il tradizionale tuffo di agosto al Canto della Rana

Firenze: Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha scelto anche quest’anno la sorgente dell'Arno come luogo simbolo del territorio per celebrare il suo tradizionale "tuffo di agosto", un gesto che unisce impegno istituzionale e passione per le tradizioni locali. La cornice è stata quella del "Canto della Rana", località immersa nel cuore della "Toscana diffusa", progetto voluto dal presidente e volto a valorizzare le bellezze meno conosciute ma autentiche della regione.

Accompagnato da cittadini, dal sindaco di Pratovecchio Stia e da amministratori locali, Giani ha ribadito l’importanza di promuovere un turismo sostenibile e rispettoso delle identità territoriali, lontano dai flussi più convenzionali. "La Toscana non è solo Firenze, Siena o Pisa – ha dichiarato il presidente – ma è un mosaico di borghi, paesaggi e tradizioni che meritano di essere scoperti e vissuti. Il mio tuffo al Canto della Rana è un invito a esplorare queste perle nascoste. La Toscana diffusa è il nostro patrimonio più vero – ha concluso Giani – e come istituzioni abbiamo il dovere di proteggerla e farla conoscere. Oggi, con un tuffo nelle nostre radici, rinnoviamo questo impegno."