Salute Giani ad Orbetello: "Nuovi investimenti per il diritto alla salute" 27 dicembre 2023

Orbetello: Il presidente Giani ha visitato stamattina l'Ospedale Civile di San Giovanni di Dio ad Orbetello, in provincia di Grosseto, accompagnato da Antonio D’Urso, direttore generale della ASL Toscana Sud Est.

"Sono qui a testimoniare l'impegno della Regione nell'attuare le politiche sanitarie sul territorio", ha detto il presidente a margine dell'incontro. "Attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza porteremo maggiori investimenti utili ad ammodernare le attuali strutture e a realizzare le Case di comunità, di particolare importanza per un'area come quella del Sud della Toscana".

Il presidente ha inoltre incontrato alcuni pazienti affetti da fibromialgia, una malattia rara, una patologia reumatica extra-articolare caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico che provoca un profondo affaticamento e che coinvolge diversi organi e apparati. "Si tratta di pazienti che possono trovare sollievo grazie alle forme associative che supportano la nostra sanità - ha detto Eugenio Giani. In questo modo potranno avere il giusto e significativo apporto da parte del Sistema sanitario pubblico. Progressivamente cercheremo di intervenire su coloro che hanno bisogno di cure e di assistenza costanti. Chi non dovesse essere inquadrabile nella tipologia acuta risponderemo attraverso l'ospedale". Guarda il video: Visita del presidente Eugenio Giani all'ospedale di Orbetello Visita del presidente Eugenio Giani all'ospedale di Orbetello Seguici



