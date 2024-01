Giani a Santa Fiora: “Tradizione e innovazione, due concetti che esprimono la toscanità”

Visita del presidente della Regione Eugenio Giani a Santa Fiora, dove il 30 dicembre di ogni anno si svolge la storica Fiaccolata, evento clou delle festività natalizie del borgo amiatino.



Amiata: “Santa Fiora - ha sottolineato Giani - rappresenta la sintesi perfetta della toscanità, ovvero da una parte tradizioni profondamente radicate, come la suggestiva Fiaccolta del 30 dicembre, le cui origini risalgono al medioevo, e dall’altra lo sguardo rivolto al futuro e alle innovazioni tecnologiche. Mi riferisco ovviamente sia al progetto ‘Santa Fiora smart village’, che ha trasformato un ex albergo in una cittadella del lavoro, in grado di offrire servizi all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, sia alla grande risorsa della geotermia, un’energia rinnovabile in grado di produrre elettricità e calore e, più in generale, di migliorare la vivibilità del territorio per la cittadinanza”.