Giancarlo Pacifici parla di disagio affettivo contemporaneo alla libreria Qb

Grosseto: “Il disagio affettivo contemporaneo, come percepirlo, come risolverlo” è il tema dell’incontro in programma domani, martedì 25 ottobre alle 18 alla libreria QB di piazza della Palma a Grosseto. Durante l'incontro si parlerà anche del “Già già” edito da Effigi e che tratta anche queste tematiche.

"Viviamo in un clima tecnico-mercantile – spiega Pacifici - dove c'è sempre meno spazio per uno sviluppo integrale dell'essere umano e dei suoi sentimenti. Il clima sociale sollecita il pensiero non critico e approfondito e tutto questo ci distrae da “noi” stessi, ci porta altrove. L'intrattenimento superficiale e dettato dal mercato ci rende sempre più distanti dal nostro vero essere, dal nostro reale “sé” . E così si finisce col sentirsi sempre più soli e isolati nonostante si viva immersi nelle connettività convulsa. Si vive dunque, spesso, una vita non nostra, senza vocazione, senza desiderio. E lo si avverte, si percepisce un disagio esistenziale e dannoso. Eppure la vita è un viaggio meraviglioso, da fare con consapevolezza e gaiezza. Cosa fare allora?"