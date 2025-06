Giallo Grosseto – Il programma di sabato 7 giugno

Grosseto: Una giornata intera dedicata al brivido, alla suspense e alla grande letteratura italiana. Sabato 7 giugno, la Pro Loco di Grosseto in piazza del Popolo 3 si trasforma nel cuore pulsante del noir nostrano.

Il Festival Giallo Grosseto - organizzato dalla Pro Loco, da La Farfalla O.D.V e dalla Fondazione Villa Elena Maria, con la direzione artistica dello scrittore Carlo Legaluppi e in collaborazione con la Libreria Mondadori Centro Storico Grosseto - unisce scrittura, televisione, teatro e musica in un cocktail esplosivo di emozioni.

La manifestazione prende il via alle ore 10.00 con un'occasione unica per gli aspiranti scrittori: il Laboratorio sui meccanismi della tensione, condotto da Roberto Carboni, affermato scrittore e docente di scrittura creativa. L'evento, completamente gratuito, offre preziosi segreti per costruire storie che tengano il lettore con il fiato sospeso. I posti sono limitati e le prenotazioni (tel. 3921257069) sono già aperte, con diritto di precedenza per i soci della Pro Loco e de La Farfalla ODV.

Un pomeriggio di grandi firme

Il pomeriggio si accende con una rassegna letteraria d'eccezione che vedrà protagonisti quattro autori di primo piano del panorama editoriale italiano. Si inizia alle 17.00 con Piera Carlomagno che presenterà il suo ultimo romanzo "Ovunque andrò" (Solferino), dialogando con Carlo Legaluppi mentre Francesco Tozzi curerà le letture.

A seguire, alle 17.45, sarà la volta di Salvo Toscano con "La prossima vittima" (Mondadori), in conversazione con Andrea Bramerini e le letture di Daniele Sgherri. L'appuntamento delle 18.30 vedrà Valeria Corciolani presentare "Delitto in bianco" (Rizzoli) insieme a Katia Fini, con le letture affidate a Chiara Faenzi.

Chiude la rassegna pomeridiana Letizia Vicidomini che alle 19.15 discuterà del suo "Non si uccide il passato" (Mursia) con Luca Ceccarelli, accompagnata dalle letture di Andrea Strati.

Una serata tra stelle e note thriller

La serata riserva sorprese ancora più emozionanti. Alle 21.30 il pubblico avrà l'opportunità irripetibile di incontrare personalmente tutti gli autori per un momento di confronto diretto e per le ambite firmacopie.

Il gran finale si articola in due momenti spettacolari. Alle 22.00 i riflettori si accendono su Mario Pirrello, noto attore televisivo e teatrale, che si racconterà in un'intervista esclusiva condotta da Luca Ceccarelli, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

L'evento si conclude alle 22.45 con un tributo musicale unico: "Giallomania70" di Emilio Spera, che interpreterà al pianoforte le indimenticabili colonne sonore dei film gialli e thriller degli anni '70, brani contenuti nel suo CD. Un viaggio sonoro nell'epoca d'oro del cinema di genere, con la partecipazione speciale di Mario Pirrello e la conduzione di Luca Ceccarelli.

Un evento che celebra la cultura del territorio

L'iniziativa rappresenta un momento di grande prestigio culturale per Grosseto, confermando la città come punto di riferimento per la promozione della letteratura di qualità. La collaborazione tra la Pro Loco e La Farfalla ODV testimonia la vitalità del tessuto associativo locale nell'organizzazione di eventi di alto profilo.

La giornata del 7 giugno promette di soddisfare tutti i gusti: dagli appassionati di scrittura creativa agli amanti del noir, dai lettori più esigenti agli spettatori in cerca di intrattenimento di qualità. Un'occasione imperdibile per vivere la cultura a 360 gradi nel cuore della Maremma.





Ingresso libero per tutti gli eventi serali.

Laboratorio mattutino gratuito su prenotazione.