Giallo Grosseto – Il programma di domenica 8 giugno

La giornata conclusiva unisce i maestri del giallo italiano con la proiezione di un film tratto dal libro capolavoro di Fruttero & Lucentini

Grosseto: Si chiude con un omaggio cinematografico d'eccezione il Festival Giallo Grosseto - organizzato dalla Pro Loco, da La Farfalla O.D.V e dalla Fondazione Villa Elena Maria, con la direzione artistica dello scrittore Carlo Legaluppi e in collaborazione con la Libreria Mondadori Centro Storico Grosseto - che ha trasformato Grosseto nella capitale italiana del thriller e del noir. Domenica 8 giugno, Villa Elena Maria (via Cimabue 115) ospita la giornata conclusiva dell'evento organizzato da La Farfalla ODV, con un programma che culmina nella proiezione speciale de "La donna della domenica" nel cinquantesimo anniversario della pellicola.

I giganti del giallo italiano protagonisti della mattinata

L'evento si apre alle ore 9.00 con una tavola rotonda d'eccezione dedicata al tema "Gialli e Società" nei romanzi di tre pilastri della letteratura italiana: Scerbanenco, Fruttero & Lucentini e Camilleri. Un momento di alta cultura che vedrà confrontarsi esperti di calibro nazionale: Giuseppe Previti di Giallo Pistoia, Andrea Giannasi e Fabio Mundadori di Garfagnana in Giallo e NeRoma, e Carlo Zaza di Giallo Garda, con la moderazione di Carlo Legaluppi.

Un'occasione unica per approfondire come i grandi autori del passato abbiano saputo fotografare e interpretare la società italiana attraverso le loro storie di suspense, influenzando generazioni di lettori e scrittori.

Tre nuove voci del panorama editoriale

La mattinata prosegue con un trittico di presentazioni che mette in luce il meglio della produzione contemporanea. Alle 10.30 Marco De Franchi presenta "Il maestro dei sogni" (Longanesi) in dialogo con Giuseppe Previti, mentre alle 11.15 è la volta di Stefano Mazzesi che discute "Come asfalto sui prati" (Clown Bianco Edizioni) con Mara Facchetti di Giallo Garda.

Chiude il ciclo mattutino Fabio Mundadori che alle 12.00 presenta "Le lacrime di Dio" (Sette Chiavi) insieme a Chiara De Magistris. Tutti gli incontri sono moderati da Bruno Mazzocchi, garantendo un filo conduttore di qualità e professionalità.

Il pomeriggio tra Napoli, il seguito dei Promessi sposi e misteri internazionali

Il pomeriggio regala tre appuntamenti imperdibili per gli amanti del genere. Alle 17.30 Anna Vera Viva trasporta il pubblico nei vicoli di Napoli con "Malammore. Una Chimera tra i vicoli di Napoli" (Garzanti), in conversazione con Bruno Mazzocchi. L'atmosfera partenopea prende vita grazie alle letture di Paola Riviello e all'intervento di Anna D'Acunto.

Alle 18,15 Ben Pastor s’interfaccia con Carlo Legaluppi sul suo romanzo Mondadori La fossa dei lupi (o come proseguono i Promessi sposi), facendo calare il lettore in scene noir di grande impatto che prendono il via da dove si è concluso il capolavoro manzoniano. Letture a cura di Andrea Strati

Alle 19.00 si cambia registro con Paolo Roversi che presenta "L'enigma Kaminski" (Garzanti), dialogando con Laura Ormezzano. Le letture di Alessio Tiribocchi e l'intervento di Paolo Tenerini arricchiscono un incontro che promette di svelare i segreti di un thriller dalle tinte internazionali.

Solidarietà e grandi firme per il gran finale

La serata si apre alle 20.00 con un buffet a offerta il cui ricavato andrà interamente a sostegno de La Farfalla ODV, dimostrando come cultura e solidarietà possano camminare insieme. Un momento di convivialità che unisce pubblico e autori in un'atmosfera di festa.

Il clou della serata arriva alle 21.30 con l'incontro esclusivo e le firmacopie con quattro protagonisti assoluti della letteratura di genere: Piera Carlomagno, Salvo Toscano, Valeria Corciolani e Letizia Vicidomini. Un'occasione irripetibile per i lettori di incontrare faccia a faccia i propri autori del cuore.

Un omaggio cinematografico nel cinquantesimo anniversario

Il Festival si chiude ufficialmente alle 22.00, ma la vera sorpresa arriva alle 22.15 con la proiezione speciale de "La donna della domenica", nel cinquantesimo anniversario dell'uscita della pellicola tratta dall'omonimo capolavoro di Fruttero & Lucentini, ai quali il Festival è intitolato.

L'evento cinematografico è preceduto da un'introduzione esclusiva di Carlotta Fruttero - figlia del celebre autore Carlo Fruttero - insieme a Katia Fini, che offrirà al pubblico uno sguardo privilegiato sui retroscena del film e del romanzo che ha segnato la storia del giallo italiano.

La proiezione, riservata ai soci e volontari de La Farfalla ODV e della Pro Loco di Grosseto, oltre agli artisti e scrittori partecipanti agli eventi domenicali, rappresenta un momento di grande prestigio culturale. L'ingresso è compreso nel buffet, creando un'esperienza completa che unisce gastronomia, letteratura e cinema.

Con il termine della manifestazione si chiudono anche le mostre di dipinti di artisti dell’AGAF e di fotografie di Giuseppe Guerrini.