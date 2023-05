“Giallo Antartide”, Irene Blundo presenta il libro al Museo di Storia naturale

Grosseto: Verrà presentato venerdì 12 maggio alle ore 18 al Museo di Storia naturale della Maremma, nel centro storico di Grosseto (strada Corsini 5), il romanzo “Giallo Antartide”, Effigi editore. Il nuovo libro della giornalista e scrittrice Irene Blundo è ambientato in una base scientifica al Polo Sud. Con l’autrice dialogheranno la scrittrice Cinzia Petri e l’editore Mario Papalini. La presentazione è organizzata dalla libreria Mondadori di Grosseto.







Il romanzo ha per protagonista la biologa italo-americana Kate, che parte da Washington per una missione scientifica in Antartide. Il suo arrivo alla base statunitense Glorysun, un mese dopo tutti gli altri per sostituire un collega, genera ostilità nei suoi confronti. Kate, però, può contare su un’alleata: Ilaria, sua compagna di studi universitari. Ma la loro amicizia sarà messa a repentaglio dalla forte competitività in un ambiente che già crea di per sé difficoltà di adattamento fisico e psichico. In un crescendo di tensione tra nostalgia di casa e convivenza forzata, il capo della spedizione James Osmond perpetra nei confronti di Kate un comportamento ossessivo e disturbante. Il romanzo psicologico “Giallo Antartide” porta il lettore in un paesaggio ambivalente, tra le grandi distese di ghiaccio e il microcosmo asfittico della base. Per fuggire dal presente Kate si rifugia nei ricordi della sua casa a Washington dove l’aspettano suo marito e i suoi due gatti; delle sue vacanze di ragazza in Toscana, a Castiglione della Pescaia. L’unico svago di Kate, la lettura, continuamente ostacolato dal capo spedizione con i suoi spoileraggi, ci conduce in un gioco di rimandi letterari.