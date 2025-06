Giacomo Vargiu, imprendibile: Quarto assoluto al 17° Rally di Reggello!

Un altro risultato eccezionale per il pilota follonichese nel Trofeo Rally CRZ 7, confermando un inizio di stagione strepitoso e la sua ambizione per il finale di campionato. (Foto cover Marco Ferretti)

Follonica: Giacomo Vargiu continua a stupire! Il pilota follonichese ha firmato un'altra prestazione di altissimo livello, conquistando un quarto posto assoluto al 17° Rally di Reggello. A bordo della sua Skoda Fabia R5 Evo, navigato dal fido Marco Nesti, Vargiu è riuscito a superare Stefano Bizzarri nel finale di gara, assicurandosi un risultato di prestigio e confermando la sua posizione ai vertici del campionato di zona.

Questo exploit segue una serie di successi che lo hanno visto trionfare in Garfagnana e classificarsi terzo assoluto al 49° Trofeo Maremma, replicando di fatto le eccellenti prestazioni dell'anno scorso.

La Rimonta Sotto il Sole Cocente

La svolta è arrivata nel finale, nonostante il caldo intenso. La coppia maremmana ha dimostrato un'impressionante tenuta, superando Bizzarri per una manciata di secondi e consolidando la propria leadership.

"Sono felice e soddisfatto," ha commentato un raggiante Giacomo Vargiu. "All'inizio abbiamo lavorato sodo e abbiamo rischiato molto, soprattutto dopo che la vettura è andata distrutta nel Mondiale in Sardegna. Siamo cresciuti, lottando da vicino con un mostro come Signor. Una crescita che ci ha dato fiducia per il rush finale, e così è stato. Sono orgoglioso e super felice pensando alla finale nazionale!"

Prossimi Obiettivi: Pistoia e Messina

Ora è il momento di concentrarsi sul prossimo appuntamento a Pistoia, in attesa del gran finale di Messina. Il futuro si prospetta brillante per Vargiu, che già pensa alle "nozze d'oro" al Maremma 2026.

Complimenti a Giacomo Vargiu e in bocca al lupo per le prossime sfide!