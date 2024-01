Giacomo Termine si ricandida a sindaco di Monterotondo Marittimo

10 anni insieme, un bel cammino da concludere. "Mi ricandido come sindaco di Monterotondo Marittimo"

Monterotondo Marittimo: "Fare il sindaco è una esperienza incredibile e totalizzante nella quale ho cercato di mettere tutto me stesso. Farlo a 25 anni (dieci anni fa!) della propria comunità e vederla trasformare, crescere e migliorare è straordinario. Abbiamo affrontato e risolto problemi complessi come l’impianto Acea e realizzato azioni all’interno di una visione di sviluppo del territorio basata sulla difesa del nostro comparto industriale, l’attrattività economica per i privati e l’investimento su nuove filiere di crescita di carattere sociale, turistico e culturale.

Ne abbiamo fatte tante e i risultati sono arrivati, stanno ancora arrivando, arriveranno. Nulla sarebbe stato possibile senza il determinante apporto di tutta la comunità e in particolare delle persone che lavorano in Comune, dei consiglieri e della giunta. A tutti i cittadini dico grazie per questa fantastica esperienza e chiedo scusa laddove ho avuto delle mancanze o non sono stato in grado di rispondere pienamente alle vostre aspettative o bisogni.

L’impegno collettivo ha permesso, oltre al mantenimento dei servizi che c’erano, di creare un palestra comunale, nuovi impianti sportivi, il MUBIA, la valorizzazione dei sentieri cicloturistici e di trekking, un’alta percentuale di raccolta differenziata (arrivando ad essere anche i primi in Provincia di Grosseto), la creazione dell’asilo nido comunale, il potenziamento del servizio sociale con la l’aumento della quota capitaria a 46 euro, il miglioramento della nostra rete di teleriscaldamento, la creazione dell’emporio polifunzionale per le frazioni, la rigenerazione di luoghi pubblici quali ad esempio l’ex cinema ACLI, l’ingresso in sicurezza per le nostre scuole, il pediatra e tantissime altre misure ed interventi per la nostra comunità.

Gli ultimi cinque anni sono stati particolarmente complessi, ma, pur avendo subito i ritardi causati dalla pandemia, il nostro impegno non è rallentato. Abbiamo però ancora importanti progetti da concludere per valorizzare e sviluppare il nostro territorio. Per questo motivo, sentendo innanzitutto la vostra fiducia, ho deciso di candidarmi ancora come sindaco di Monterotondo M.mo e sono sicuro che ancora un pezzetto di futuro sarà importante viverlo insieme", conclude Giacomo Termine..