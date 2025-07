Già sold out la serata di “Artigiani per la vita” dedicata a Skeep

Grosseto: Chi desidera partecipare può iscriversi alla lista di attesa. La raccolta fondi sarà destinata a raggiungere gli ultimi due step del progetto dell’associazione sportiva dilettantistica e associazione di promozione sociale: la raccolta di 50mila euro per completare l’acquisto dell’immobile e di 30mila euro per adeguarlo alle esigenze dei fruitori.

Dodici anni di attività, progetti, iniziative di raccolta fondi e di denari risparmiati per raggiungere un traguardo importantissimo: dare una “casa” all’associazione sportiva dilettantistica Skeep aps. Un impegno costante che ha reso possibile all’associazione versare già 100mila euro per l’acquisto della sede al centro commerciale di Gorarella a Grosseto, ma c’è ancora un po’ di strada da fare e in questo ultimo tratto del percorso Cna Grosseto ha deciso di dedicare “Artigiani per la vita” all’associazione che promuove l’inclusione delle persone con diverse abilità attraverso lo sport.

“Siamo orgogliosissimi che alla nostra chiamata la comunità della provincia di Grosseto abbia risposto con tanto entusiasmo – dice Daniela Morosini, ideatrice e organizzatrice della manifestazione – perché la nostra cena è già andata sold out. Stiamo ricevendo tante chiamate e abbiamo creato una lista di attesa in modo da poter contattare chi non è riuscito a prenotare, nel caso in cui in questi giorni ci fossero defezioni. Ci scusiamo con chi non potrà sedersi a tavola con noi ma, come ormai i cittadini sanno, la cena è realizzata da volontari, coordinati da Mauro Del Principe, e abbiamo raggiunto il numero massimo di persone che possiamo adeguatamente servire: siamo artigiani e dipendenti dell’associazione con tanto entusiasmo ed energia, ma non professionisti del settore”.

Con il ricavato della cena e le eventuali donazioni che saranno raccolte anche nei giorni successivi (per informazioni sulle modalità occorre chiamare Cna Grosseto allo 0564 4711) Cna e Skeep desiderano contribuire al raggiungimento del prossimo obiettivo: la raccolta dei 50mila euro necessari per onorare il contratto di acquisto dell’immobile entro il 31 ottobre e quella dei 30mila necessari per l’adeguamento della struttura alle attività da svolgere all’interno e ai bisogni degli atleti.

“Ci avviciniamo alla serata del 22 luglio con grande emozione – dice Cristiana Artuso, presidente dell’associazione Skeep – e sin da ora ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di sostenerci in questa avventura. Vogliamo dare ai nostri atleti e, più in generale, alla comunità un luogo che possa diventare punto di riferimento per tanti”.

L’edizione 2025 di “Artigiani per la vita” prevede un ricco menu, realizzato grazie alla generosità di numerosi sponsor e all’impegno dei volontari, ma anche tanti momenti di spettacolo e divertimento: è prevista, infatti, l’esibizione di Pizzetti al sax durante l’aperitivo, la musica dal vivo di The Music Crew Band e la partecipazione speciale di Annalisa Minetti. Presenta la serata Carlo Sestini.