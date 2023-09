Già centinaia gli iscritti al terzo “Miglio d’Oro”

In programma domenica 1 ottobre sulle Mura Medicee. Dove è possibile iscriversi e ritirare il numero del pettorale

Grosseto: Sono già centinaia gli iscritti alla terza edizione del “Miglio d’Oro”, manifestazione podistica organizzata dal Rotary Club che si svolgerà domenica 1 ottobre sulle Mura Medicee. E fra questi anche numerose autorità, civili e militari, della nostra città alle quali il numero di pettorale è stato direttamente consegnato in questi giorni, per dare lustro a questa edizione che – tra l’altro – celebra i primi 70 anni di vita del Club rotariano di Grosseto.

La manifestazione prevede due “momenti”: uno agonistico (gli iscritti sono già una quarantina), l’altro sociale, nel senso che si tratterà di una camminata aperta a tutti, portatori di handicap compresi, che si svilupperà sul tracciato delle Mura Medicee partendo dallo slargo alberato della Sala Eden per raggiungere – sempre rimanendo sulle Mura – il Parco della Rimembranza dove i partecipanti potranno ritirare il pacco gara (che spetterà a tutti gli iscritti) con doni offerti da aziende locali (Nuova Solmine,Bricolarge, Conserve Italia, Tecoseal, Generali Asasicurazioni e altri).

Nell’occasione a Stefano La Rosa, atleta azzurro che si è affermato sulle lunghe distanze, socio del Marathon Bike di Grosseto, sarà consegnato da parte del Presidente del Rotary Club, Alessandro Antichi, il “Trofeo Miglio d’Oro” donato dalla Banca Thema.

Quest’anno é in programma anche una novità, per tutti i partecipanti: il Rotary Club Grosseto organizzerà infatti per questa occasione un “pasta-party” alla Sala Eden per una Festa di Ottobre da non perdere.

Gli orari: il primo ottobre il ritrovo sarà sulle Mura Medicee, nei pressi della Sala Eden alle ore 9, ed alle 9,30 è prevista la partenza della gara. Alle 10,30 partenza della “camminata” ed alle 11,30 le premiazioni.

Alle ore 12 il “pasta – party”.

La quota di partecipazione (compreso il pacco regalo) sarà di 10 euro.

Le iscrizioni saranno possibili nei giorni precedenti al “Running 42” di via Nazario Sauro 196, a Grosseto. Le iscrizioni alla camminata vengono accettate anche alla Edicola nin piazza della Vasca.