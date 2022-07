Gestione Rifiuti per la sostenibilità ambientale urbana

Una corretta gestione dei rifiuti passa da consumi - in cui è bandita la parola spreco - e da stili di vita, rispettosi dell’ambiente, che riservano un posto importante alla raccolta differenziata e al riciclo. Per promuovere questi atteggiamenti virtuosi che portano beneficio alla salute e alla vivibilità nelle città, è necessario non solo averne consapevolezza e anche attrezzare le aree pubbliche e private con arredi per enti e comunità che agevolino la sostenibilità urbana.







Perché è importante la gestione dei rifiuti?

Gestire i rifiuti in modo corretto incide favorevolmente dal punto di vista economico e ambientale, soprattutto se si tiene conto che smaltire i rifiuti portandoli in discarica aumenta l’inquinamento e comporta uno spreco di risorse. Il rifiuto deve essere trattato come un bene da riutilizzare attraverso una gestione che prevede il recupero della materia mediante il riciclaggio e il recupero dell’energia con la termovalorizzazione. Avviata questa prassi si arriva allo smaltimento di quanto resta nelle discariche controllate. Il singolo cittadino - ma anche gli enti e le comunità - può svolgere efficacemente la sua opera affinché i rifiuti siano gestiti e valorizzati e possa essere attuata correttamente la fase di raccolta servendosi delle attrezzature urbane più idonee. Per raggiungere questi obiettivi arriva un grande aiuto dagli e-shop professionali che si occupano di arredo urbano e attrezzature per enti e comunità.

Quali sono le soluzioni smart per gli spazi comuni o pubblici?

Le soluzioni smart da adottare negli spazi comuni o pubblici delle città sono numerose e permettono di preservare la salute di chi le abita e di rispettare il Pianeta, anche in vista del fatto che la Terra non ha risorse illimitate. Questa consapevolezza si acquista sicuramente attraverso campagne che promuovono nuovi stili di vita dove non trovano posto i materiali usa e getta, ma altrettanto importante è avere a disposizione arredo urbano e attrezzature per enti e comunità che possono fare la differenza tra gettare per terra un mozzicone o, correttamente, nel posacenere. Lo stesso vale per altre soluzioni come i contenitori per i farmaci scaduti, quelli per i toner e quelli per l’olio usato. Sul mercato sono disponibili diverse attrezzature studiate per una efficace gestione dei rifiuti.

Bidoni e Cassonetti per la Raccolta Differenziata

Igienici e funzionali, i bidoni e i cassonetti per l'esterno mantengono pulite le strade cittadine e permettono di attuare la raccolta differenziata nel rispetto dell'ambiente. I modelli proposti sono numerosi e soddisfano le esigenze del privato cittadino che, con un colpo d'occhio, riconosce i colori e capisce dove gettare il rifiuto. Possono formare vere e proprie isole ecologiche in cui nella stessa struttura sono presenti più contenitori oppure far parte di un sistema modulare. Altre tipologie dispongono di coperchio e sacco a vista, comodo da estrarre e sostituire. Per la raccolta dei rifiuti non mancano i cestini in legno, proposti in kit e adatti ai sentieri naturalistici.

Cestini per la raccolta di deiezioni canine

L’utilità dei cestini per le deiezioni canine appare evidente quando si cammina per strade disseminate di escrementi che i padroni avrebbero raccolto se i contenitori fossero stati presenti. Si tratta di un sistema semplice che può essere accessoriato con una porta girevole per l’inserimento del rifiuto. Altri sono dotati di paletta igienica che rendono comoda la raccolta della deiezione.





Posaceneri da esterno

Con i posaceneri da esterno i fumatori hanno la possibilità di rispettare le strade cittadine gettando i mozziconi nel contenitore dedicato. Alcuni cestini portarifiuti sono accessoriati di posaceneri, altri sono strutture eleganti in alluminio zincato o in acciaio da fissare alla parete. Sono poi disponibili alcune tipologie che possono essere svuotate dal basso garantendo una facile pulizia.