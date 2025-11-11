Geri De Rosa: “Banchi l'uomo giusto, ha una grande esperienza internazionale e l’ottima eredità lasciata da Pozzecco”

Geri De Rosa ha trattato alcuni temi relativi al basket e ai suoi protagonisti in un’intervista esclusiva rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Il noto giornalista e telecronista di Sky Sport si è soffermato, in particolare, sul passaggio da Gianmarco Pozzecco al grossetano Luca Banchi, sul campionato italiano e sull’Eurolega, ma anche sulle prestazioni di Simone Fontecchio in NBA. Di seguito le parole di De Rosa sul nuovo CT della Nazionale.

D. Partirei dalla Nazionale: come vede il passaggio di consegne tra Pozzecco e Banchi?

“Al di là dei risultati, secondo me il percorso di Pozzecco è stato molto buono, sfortunato se pensiamo ad esempio ai quarti di finale nel 2022 contro la Francia, con i liberi sbagliati di Fontecchio, o ai Mondiali del 2023, quando ai quarti abbiamo trovato gli Stati Uniti. Obiettivamente ha fatto meno bene nelle ultime due stagioni. (...) La partita contro la Slovenia è probabilmente stata la peggiore della sua gestione, ma l’eredità e il clima lasciati sono sicuramente ottimi. Ogni giocatore sceso in campo con lui ha dato il meglio, in tutti i palazzetti in cui siamo andati durante le qualificazioni abbiamo trovato il tutto esaurito e un grande amore intorno alla Nazionale. Questo è sicuramente un ottimo testimone che lascia nelle mani di Luca Banchi che, secondo me, sulla carta è l’uomo giusto. Ha fatto molto bene con la Lettonia e ha una grandissima esperienza internazionale. L’impegno verso la qualificazione ai Mondiali non sarà semplice, perché una tra Italia, Turchia, Serbia e Lituania rimarrà fuori, vedendo la formula. Dobbiamo fare i conti con l’eterno problema, comune alle grandi Nazionali, di non riuscire a convocare i giocatori impegnati in NBA o Eurolega soprattutto nelle fasi di qualificazione. Giocheremo, ad esempio, la prima partita con l’Islanda che avrà la sua formazione migliore, mentre noi no”.