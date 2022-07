Gerfalco si colora di "Emozioni"

Dall'1 al 7 agosto presso il Centro visite la mostra "I Colori delle Emozioni"



Gerfalco: Il 2 agosto, a Gerfalco, presso la sede del Centro Visite, verrà inaugurata la mostra di pittura "I Colori delle Emozioni": protagonisti dell'esposizione gli artisti Riccardo Salusti e Bianca Cellura Cusmano, in arte CABJAN.

Il borgo di Gerfalco negli ultimi mesi ha visto nascere una serie di iniziative culturali e di intrattenimento, grazie al lavoro del nuovo Consiglio Direttivo del Circolo Le Cornate (con Irene Ciresa presidente), un luogo di riferimento per tutto il paese, ma anche una fucina di idee nuove, che vanno nella direzione di valorizzare il territorio e offrire il meritato riconoscimento ad un paesaggio ricco di fascino, sintesi di stratificazioni ambientali importanti e sede della Riserva Naturale Cornate e Fosini.

L’idea della mostra, con la collaborazione del prof. Antonio Caramassi e del Comune di Montieri, nasce dalla spontanea convergenza di due storie artistiche che s’incontrano in uno stesso luogo, Gerfalco, per meravigliare e sorprendere il visitatore, mantenendo un linguaggio estremamente personale. Ogni personaggio delle Antenate della pittrice CABJAN nasconde nei tratti, nelle forme e negli atteggiamenti, una propria storia, un modo di vivere e di pensare, veicolato da colori tenui ed espressioni d’intimità. Le opere di Riccardo SALUSTI , caratterizzate da colori decisi e forti contrasti, riescono a comunicare con intensità emotiva, concetti universali nei quali lo spettatore può identificarsi.

Due percorsi artistici dai tratti diversi, con opere importanti, capaci di emozionare il visitatore. Allieterà l’evento l’artista Alessandro Pierini, con la sua Viola da Gamba in una suggestiva atmosfera di musica barocca. Il Brindisi sonoro inaugurale è previsto martedì 2 Agosto, ore 17:00, in via A. Barlettai.