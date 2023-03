Geotermia: workshop al CNR. Enel Green Power interviene sulle sfide del futuro

Il "Cuore caldo" di Toscana protagonista dei processi di innovazione e sostenibilità nel settore delle rinnovabili. Iniziativa organizzata da Unione Geotermica Italiana e Tavolo Tecnico Geotermia.



Pisa: “Innovazione e sostenibilità per la geotermia del futuro”, è questo il titolo del workshop (www.unionegeotermica.it) che si svolgerà venerdì 3 marzo, a partire dalle ore 9:00, a Pisa presso l’Auditorium dell’area della ricerca del CNR, in via Moruzzi. Il convegno, che pone la geotermia al centro della transizione ecologica, è organizzato dall’Unione Geotermica Italiana, in collaborazione con il Tavolo Tecnico Geotermia, con l’obiettivo di approfondire i temi relativi a tecnologie, collaborazioni, piani e prospettive per lo sviluppo della geotermia in Italia.

Ai lavori interverrà anche Enel Green Power che durante il primo panel delle 9:30, intitolato “Le risorse e le sfide per la geotermia del futuro” e moderato dal responsabile permitting geotermia Enel Green Power Giampaolo Vecchieschi, farà un focus sulle leve per sviluppare la geotermia in Italia con l’intervento del responsabile Geotermia Italia Enel Green Power Luca Rossini, che dialogherà su questi temi e anche sulle misure per il settore contenute in RePower UE con il presidente dell’Unione Geotermica Italiana Bruno Della Vedova e con il vicepresidente EGEC (European Geothermael Energy Council) Marco Baresi.

La Geotermia è una fonte di energia rinnovabile (FER) affidabile e continuativa, coltivata in Italia da oltre un secolo ma al di sotto delle sue reali potenzialità, motivo per cui lo sviluppo sostenibile della risorsa potrebbe dare un contributo sostanziale alla transizione energetica e alla sicurezza energetica del Paese, sia per la produzione di elettricità che per gli usi termici.

Per questo motivo l’Unione Geotermica Italiana - ETS, che un anno fa ha costituito un “Tavolo Tecnico Geotermia” per agevolare e monitorare questo processo, ha organizzato questa giornata seminariale a Pisa, chiamando a raccolta tutto il settore, dalle aziende alle istituzioni fino alle università ed enti di ricerca. Durante i lavori, che si svolgeranno in diverse sessioni tematiche e si concluderanno alle ore 18:00, verrà fatto il punto sugli strumenti tecnici, normativi ed economici a disposizione e sulle proposte per un piano nazionale di azione per valorizzare lo straordinario potenziale della geotermia italiana. Il workshop rappresenterà anche l’occasione per i soci industriali dell’Unione Geotermica di valutare lo stato dell’arte ed incontrare professionisti, accademici, investitori e sviluppatori privati.





In Toscana Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Siena e Grosseto. La geotermia, con i suoi 916 MW di potenza installata ed una produzione annua di quasi 6 miliardi di KWh, oltre a soddisfare il 34% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare il 70% della produzione toscana da fonte rinnovabile, fornisce calore utile a riscaldare circa 13mila utenti, 26 ettari di serre, aziende agricole ed artigianali, alimentando anche un’importante filiera del turismo sostenibile con 60mila visite annue tra poli museali, impianti e manifestazioni naturali nelle aree geotermiche.