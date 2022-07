Geotermia: l’arena Geo diventa passerella per la moda

Sabato 23 luglio il grande fashion show “women love body”

Larderello: La spettacolare Arena geotermica, realizzata nel basamento di una torre di raffreddamento di una ex centrale a Larderello, farà da cornice agli abiti dello stilista pomarancino Stefano De Lellis. Un evento unico al mondo che si completerà con un Djset dedicato ai più giovani. L’evento si inserisce nel calendario del Festival delle Colline Geotermiche tra Larderello, Castelnuovo VdC, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo.(Pi), 21 luglio 2022 – La moda incontra la geotermia: nello splendido scenario dell’arena geotermica all’interno della Centrale 3 di Larderello di Enel Green Power saranno protagoniste di un evento unico le creazioni di Stefano De Lellis, designer di moda originario di Pomarance.





L’evento dal titolo ‘Women Love Body’ sarà un fashion show esclusivo in programma sabato 23 luglio alle ore 19 e realizzato dal Comune di Pomarance in collaborazione con Enel Green Power, il Festival delle Colline Geotermiche di Officine Papage e Cosvig. Non una semplice sfilata di moda: nel cuore della geotermia arriverà tutta la creatività dello stilista pomarancino De Lellis che si pone come obiettivo quello di "progettare le cose per il corpo, non i corpi per le cose, e di riflettere così sull'essenza e sul significato più che sulla forma. WoMen - afferma - proprio perché senza distinzione di genere, si rivolge alla identità di ogni individuo, Body inteso come realtà fisica da cui partire per dare luogo a una sana immaginazione". De Lellis, che a Larderello porterà gli abiti della collezione primavera-estate 2023, ha mosso i primi passi nella moda da giovanissimo a Firenze come designer per varie case di moda, per poi creare il proprio brand e oggi a Milano ha il suo showroom e vende le sue creazioni in Italia e all’estero. Ha conquistato Laura Pausini, Simona Ventura, Michelle Hunziker, Emma Marrone, Barbara D’Urso, Donatella Rettore e altre star del mondo dello spettacolo che hanno scelto i suoi capi unici per programmi tv, eventi e concerti. Sempre rimasto legato al suo territorio di origine, l’amministrazione comunale ringrazia Stefano De Lellis per la disponibilità ad organizzare questo evento unico nel suo genere, al contempo occasione per far conoscere la geotermia sotto una luce diversa.

Al termine del fashion show, per chi vorrà rimanere in arena seguirà fino alle ore 22 un apericena con prodotti tipici del territorio e accompagnamento musicale, prima di lasciare spazio alla seconda parte della serata dedicata, invece, alla musica da discoteca per i più giovani. Quello di sabato 23 nella straordinaria cornice dell’arena geotermica sarà infatti un doppio evento: dalle ore 23 prenderà il via ‘Arena by Night - Regeneration’, un dj set unico con nomi del calibro di Ricky Le Roy, Principe Maurice e Massimo Logli, serata a cura di Ganesh 0588 di Pomarance che ha partecipato all’avviso pubblico per la selezione del servizio.

L'ingresso a tutta la serata è completamente gratuito, mentre l'apericena e le consumazioni sono a pagamento. I posti in arena sono limitati e quindi la prenotazione è obbligatoria: si può prenotare solo per la sfilata, solo per il dj set oppure per entrambe facendo una doppia prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni:

prenota direttamente per la sfilata a questo link: https://forms.gle/fCsLtx5Zp1MytN5M6

prenota direttamente per il dj set dalle ore 23,00 a questo link: https://forms.gle/rKsog5aM2YRBhTz66

contatta l’Ufficio Turistico di Pomarance al numero 058862089

contatta Officine Papage al numero 3342698007 (anche SMS e whatsapp).

Al momento della prenotazione si riceveranno tutte le informazioni dettagliate per partecipare alla serata, con gli orari di ingresso e le modalità di fruizione dell’arena, luogo particolare in cui è necessario rispettare regole di sicurezza