Geotermia, Ciaffarafà: "Fonte di energia rinnovabile, ma dobbiamo monitorare la salute dei cittadini"

Santa Fiora: «La Geotermia è una fonte di energia rinnovabile, ma dobbiamo sempre monitorare la salute dei cittadini e l’ambiente». A dichiararlo Riccardo Ciaffarafà, candidato alle elezioni della Regione Toscana per Forza Italia Coordinamento provinciale di Grosseto.

«Ho avuto rassicurazioni in merito dal Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin - continua Ciaffarafà - che ha rinnovato l’impegno del suo Ministero e del governo stesso per monitorare lo sviluppo geotermico nell’Amiata.

Il rinnovo delle concessioni ad ENEL da parte del Ministero ha fatto si che nei comuni geotermici delle Toscana piovessero ancora molto milioni di euro, ma questo non basta al territorio. Ho chiesto al Ministro che intervenga su ENEL affinché investa anche in termini di conoscenza e competenza tecnica, per sviluppare centri di ricerca e sviluppo proprio in Amiata, che porterebbero posti di lavoro.

Grazie a questo governo circa 450 milioni di euro nei prossimi anni saranno nelle casse dei comuni dell’Amiata e degli altri comuni della Toscana e questo è senza dubbio un fatto molto positivo, al di là di come le amministrazioni comunali, tutte a gestione PD, spendano poi questi soldi: un esempio per tutti potrebbero essere i comuni di Santa Fiora e Arcidosso che a fronte di milioni e milioni di euro avuti in questi anni grazie a questo Governo, non abbiano messo in campo nessun progetto concreto di sviluppo di questo territorio.

Sarebbero dovuti essere la “Monte Carlo” della Toscana considerando la popolazione di poche migliaia di persone, invece sono fra i comuni con le tasse più alte della regione: IMU, Tari, Tasi fra le più alte della provincia di Grosseto e della Toscana.

Insomma - conclude il candidato di Forza Italia - i milioni di euro venuti dalla geotermia avrebbero dovuto arricchire notevolmente i cittadini dell’Amiata: invece, a parte qualche festa e qualche fioriera, la popolazione non ne usufruisce affatto. L’incapacità politica di queste amministrazioni è sotto gli occhi di tutti ed è necessaria una risposta netta alle prossime elezioni regionali della Toscana per dare un segnale di sfratto a questi signori che sono da decenni a comandare in questi comuni senza portare nessun risultato concreto».



