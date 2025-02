Ambiente GEOTERMIA: Cgil e Filctem sulla consegna in Regione del piano Enel Green Power 3 febbraio 2025

Monica Pagni (Cgil) e Fabrizio Dazzi (Filctem): «positivo sia stato depositato il piano degli investimenti definitivo di Enel Green Power per rinnovo concessione. Saremo molto attenti sulle ricadute occupazionali dirette e indirette» Grosseto: «Appreso del deposito da parte di Enel Green Power del piano di investimenti definitivo per il settore geotermico in vista nel possibile rinnovo della concessione di sfruttamento dei bacini - dichiarano Monica Pagni, segretaria della Cgil maremmana e Fabrizio Dazzi segretario della Filctem - non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione perché si avvicina il momento della decisione finale. Una volta che sarà resa disponibile la proposta avanzata dall’attuale concessionario, valuteremo con grande attenzione nel dettaglio le singole questioni del dossier geotermia. Riservando un'attenzione particolare all'impatto del piano di investimenti sull'occupazione diretta e su quella indiretta, oltre che alle ricadute in termini ambientali per l'intero territorio».

