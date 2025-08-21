Generose donazioni per il sostegno delle famiglie dei ragazzi con gravi disabilità

Sindaco Ulivieri: «Grazie di cuore alle associazioni Davide Mancini e Castel di Pietra per il loro supporto»

Gavorrano: Oggi, giovedì 21 agosto, nella sede del Comune di Gavorrano, si è svolta la cerimonia di consegna delle donazioni raccolte in occasione della Sagra del Luglio Casteanese. L’importante iniziativa ha visto protagonisti l’associazione Davide Mancini Odv – Ancorati al cielo, rappresentata da Samuela Brunamonti, che ha donato la somma di 2.970 euro, frutto della generosità dei partecipanti alla sagra e l’associazione Castel di Pietra, il cui presidente Mauro Cigli ha consegnato un ulteriore contributo di 850 euro, sempre in favore del Comune.

Questi fondi saranno destinati al bonus per le famiglie con ragazzi con gravi disabilità, a sostegno delle esigenze quotidiane e dell’inclusione dei più fragili.

«Desidero esprimere la più profonda gratitudine alle associazioni e a tutti i cittadini che, anche quest’anno, hanno dimostrato un grande cuore. I fondi donati dall'associazione Davide Mancini ODV e dall’associazione Castel di Pietra contribuiranno a migliorare concretamente la vita delle famiglie e dei ragazzi con gravi disabilità del nostro territorio. È un segno di comunità coesa e solidale, e sono orgogliosa del lavoro di tutti».

Anche i presidenti delle associazioni hanno espresso parole di grande valore. «Siamo felici –Samuela Brunamonti, per l’associazione Davide Mancini Odv – Ancorati al cielo – di poter restituire alla comunità ciò che abbiamo raccolto grazie alla partecipazione attiva dei cittadini. Questo gesto rappresenta la volontà di costruire insieme un futuro più accogliente per tutti».

L’associazione è dedicata alla memoria di Davide Mancini piombinese, scomparso a 45 anni in un incidente stradale. La sua famiglia e tanti amici, con l’associazione presieduta dalla moglie Samuela, hanno realizzato tanti progetti a suo nome a sostegno delle comunità.

Mauro Cigli, presidente dell’associazione Castel di Pietra dichiara: «La cultura della solidarietà è un patrimonio che ci appartiene: donare oggi significa investire nella dignità e nel benessere delle famiglie più fragili. Siamo onorati di sostenere questa iniziativa».

Il Comune ringrazia calorosamente le associazioni e tutta la cittadinanza per questo prezioso gesto di generosità e responsabilità sociale.



