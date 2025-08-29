Generazione 35+: niente figli, niente partner, ma tanta voglia di partire

C’è una generazione che non ha fatto (o non vuole fare) le scelte tradizionali. Non ha figli, spesso non ha un partner fisso, ma ha tanta voglia di partire.

Parliamo dei Millennials, uomini e donne indipendenti, realizzati (o sulla giusta strada per esserlo), che non aspettano più l'occasione giusta, il compagno ideale o l’amica fidata per prenotare un viaggio. Lo fanno da soli, ma non per questo vogliono stare da soli per davvero. In un contesto sociale dove le priorità cambiano e i modelli familiari si trasformano, emerge sempre di più la figura del viaggiatore libero da vincoli familiari, che tuttavia non è meno desideroso di condividere, esplorare, vivere.

Secondo un rapporto recente, dal 2024 i viaggiatori solitari in Italia rappresentano il 34 % del totale dei turisti, con un trend in crescita dovuto anche all’aumento dello smart working che consente più flessibilità nel viaggiare (Tourist Italy). Le previsioni indicano una crescita del potenziale del mercato dei viaggi in solitaria, con l’Italia che genera circa 34,9 milioni di dollari USA nel segmento solo travel nel 2024, e con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 14,4 % tra il 2025 e il 2030 (Grand View Research).

Il profilo del nuovo viaggiatore libero

I "no kids no partner travellers" sono spesso persone che hanno scelto consapevolmente un altro stile di vita: relazioni flessibili, libertà di movimento, esperienze al posto di beni materiali, e un tempo finalmente tutto loro. Istat racconta che, nel periodo 2023–2024, oltre 36 % delle famiglie italiane è composta da una sola persona, a fronte di appena il 28,2 % di nuclei familiari con coppia e figli . Questo dato segna una forte prevalenza delle famiglie mononucleari. Un altro dato interessante: nel 2023 i single rappresentavano il 33,2 % degli italiani, circa il 10 % in più rispetto al periodo 2001–2002. Parallelamente, il tasso di fecondità in Italia è tra i più bassi al mondo, con un TFR (Total Fertility Rate) che nel 2024 si attesta tra 1,18 e 1,39 a seconda delle regioni .

Questi dati confermano che un numero crescente di adulti senza figli e con maggiore autonomia economica e temporale può investire su esperienze di viaggio e turismo.

Perché i viaggi organizzati per single over 35 senza figli funzionano

Il successo crescente di formule come vacanze per single over 35 non è solo una questione di marketing ben fatto. È una risposta concreta a un’esigenza reale. La formula è semplice ma efficace: piccoli gruppi, tour leader esperti, destinazioni per single selezionate con cura e, soprattutto, una composizione omogenea per età e stile di vita.

Chi parte con Speed Vacanze®, primo tour operator in Italia specializzato in viaggi, vacanze e crociere per single, non lo fa con l’obiettivo di trovare l’amore. Lo fa perché desidera sentirsi parte di un’esperienza sincera, senza pressioni né aspettative forzate. Se vede nascere una connessione speciale, bene; ma non parte con l’ansia di dover trovare qualcuno. Le proposte – vacanze in barca a vela, crociere per single, weekend nella natura o nelle capitali europee – sono progettate per offrire relax, scoperta e socialità consapevole.

I feedback confermano questa visione: il 92 % dei partecipanti del 2024 ha dichiarato di essersi sentito “accolto, stimolato e finalmente libero di essere se stesso” durante i viaggi con Speed Vacanze®.

Non solo vacanze, ma esperienze di vita

In un mondo che ancora suggerisce che “a 35 anni dovresti avere un figlio da un bel pezzo”, i Millennials rispondono con un biglietto aereo. Viaggiare non è più solo evasione: è cura di sé, ricerca di senso, possibilità di ridefinire la propria identità senza dover rendere conto a nessuno. Speed Vacanze® ha interpretato questo cambiamento culturale e ha costruito un’offerta di tour operator viaggi per single pensata per chi non si riconosce più nei pacchetti famiglia o nelle vacanze di coppia. La vacanza diventa un’esperienza autonoma e trasformativa: l’occasione per creare legami duraturi, espandere i propri orizzonti, uscire dalla comfort zone e, perché no, innamorarsi di una città o di se stessi.