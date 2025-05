Cronaca Gemellaggio con Nyons: una prima giornata all'insegna dei valori e delle eccellenze locali 2 maggio 2025

Il sindaco Mirco Morini: «Un primo maggio davvero speciale. Abbiamo tagliato il nastro di due rassegne molto importante per il territorio mancianese Manciano: È iniziata ieri, primo maggio, la visita ufficiale della delegazione della città gemellata di Nyons (Francia) al Comune di Manciano. Ad accogliere gli ospiti francesi, il sindaco Mirco Morini e la sua giunta, insieme al Comitato per i gemellaggi ea tutta la comunità mancianese. La giornata si è aperta con la festa del Primo maggio, un appuntamento simbolico e partecipazione, organizzato in collaborazione con Cgil, Arci Manciano, Anpi Manciano e Anpi Pitigliano-Sorano e la Consulta per il sociale mancianese. Un momento di riflessione, ma anche di condivisione e confronto, che ha permesso alla delegazione francese di immergersi nello spirito democratico e inclusivo del nostro territorio. Nel pomeriggio, gli ospiti d'oltralpe e le autorità locali hanno preso parte a due importanti inaugurazioni: quella del Cheese Saturnia, evento dedicato alla promozione delle eccellenze casearie ed enogastronomiche locali che durerà fino a domenica 4 maggio con tanti appuntamenti capaci di coinvolgere cittadini, turisti e addetti ai lavori, e l'apertura ufficiale del Saturnia Festival, arriva quest'anno alla sua ventesima edizione e che tornerà in piazza a Saturnia per il secondo concerto domenica 3 maggio alle ore 21.30 con la Libera Orchestra diretta da Stefano Scalzi. «Iniziare questa visita proprio il primo maggio ha un valore speciale – ha dichiarato il sindaco Mirco Morini – perché rappresenta i valori del lavoro, della solidarietà e dell'incontro tra popoli. La partecipazione della delegazione di Nyons alle inaugurazioni del Cheese Saturnia e del Saturnia Festival è un segnale forte di condivisione delle nostre tradizioni e di volontà reciproca di costruire legami sempre più profondi. È un gemellaggio che vive nel cuore delle persone, non solo nei protocolli». La visita della delegazione proseguirà fino a sabato 3 maggio con visite, incontri e momenti di convivialità.

