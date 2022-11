Attualità Gelato Festival World Masters: dalla Maremma il gusto “MI Garba” in semifinale 27 novembre 2022

27 novembre 2022 176

176

Redazione La terza tappa italiana del nuovo calendario quadriennale di competizioni si è svolta a Roma e ha decretato una classifica di 6 gelatieri che accederanno alle prossime semifinali italiane in programma nel 2023. Al secondo posto il gusto “Mi Garba” di Lucica Rusu della Gelateria Belvedere di Manciano. Roma: Roma nuovamente capitale del gelato con la terza tappa italiana di Gelato Festival World Masters. Si è svolta il 25 novembre, nella sede di S.C. Impianti – concessionario Carpigiani di Roma – la prima selezione del centro Italia del calendario 2022-2025 di Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group. La gara si è tenuta presso la scuola di gelateria e pasticceria WhiteAcademy e ha coinvolto 17 gelatieri provenienti da Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna. La giuria ha decretato una classifica di 6 selezionati che parteciperanno alle prime semifinali italiane in programma nel 2023 e proseguono il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani in vista della Finale Mondiale del 2025. Gusto, struttura, creatività e presentazione estetica e verbale sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto.

Ecco la classifica dei 6 selezionati in ordine di punteggio che accederanno alle prossime fasi della competizione: Alessandro Cesari della Gelateria Sablé Gelato di Bologna con il gusto “Favo e Fiori” Descrizione: un delicato gelato realizzato con latte proveniente da vacche di razza Guernsey infuso con camomilla, variegato con miele e favo millefiori autoprodotto e fiori eduli. Lucica Rusu della Gelateria Belvedere di Manciano (Grosseto) con il gusto “Mi Garba” Descrizione: un raffinato gelato allo zafferano, ricotta e miele con mandorle tostate sbriciolate.

Marco Adinolfi della Gelateria Marco Adinolfi di Cava De’ Tirreni (Salerno) con il gusto “Incanto d’Autunno” Descrizione: un gelato alla zucca dai sentori autunnali profumato con cannella e zenzero, variegato con amaretto sbriciolato. Andrea Sorgini della Gelateria Il Fenicottero di Roma con il gusto “Anima Sarda” Descrizione: un cremoso gelato base latte con spolverata di cacao amaro e amaretti morbidi. Alessandro Squatrito della Gelateria Ritrovo Orchidea di Oliveri (Messina) con il gusto “Oro dell’Etna” Descrizione: un goloso gelato al pistacchio siciliano variegato al lampone Alessio Marrocco della Gelateria Green Garden di Cassino (Frosinone) con il gusto “Cuor di Bufala” Descrizione: un avvolgente gelato al latte di bufala variegato con coulis di lamponi e crumble di cioccolato La giuria era composta da: Mauro Secondi, maestro pastaio del Pastificio Secondi di Roma, gastronomo ed esperto di conservazione alimentare; Alessio Formichetti, maestro pasticcere e responsabile dei docenti di pasticceria della Chef Academy a Terni; Francesca Speranza, sugar artist e pasticcera docente di cake design, collaboratrice per Pasticceria Internazionale; Stefano Saccoccio, tecnico agronomo, sommelier e docente esperto di comunicazione dell’enogastronoma italiana. Con l’edizione 2022-25 Gelato Festival World Masters arriva al tredicesimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters che con l’edizione 2018-2021 ha coinvolto oltre 3.500 gelatieri.

