“Geen pioneer”, Bernardini (Gruppo misto minoranza) Grosseto come miglior meta turistica d’Europa

Grosseto: Come consigliere comunale e come “figlia del turismo” esprimo il mio entusiasmo per il successo raggiunto come fiore all’occhiello per la nostra Città. Una testimonianza di quanto Grosseto stia lavorando bene in termine di promozione del brand Maremma.

Un brand rivolto ad un pubblico molto attento ed esigente. Questo premio non solo mi inorgoglisce ma consente anche di avere nuovi spunti di mercato per orientare l’offerta turistica. Dal 1996 al 2004 ho lavorato in un Tour Operator specializzato in incoming in Toscana e già allora si parlava di “turismo sostenibile”. Molti operatori stranieri erano già all’epoca specializzati in viaggi che puntavano a far conoscere il nostro territorio viaggiando esclusivamente in bicicletta. Ad oggi che le necessità climatiche sono cambiate ed è cambiato modo di fare turismo, viaggiare in maniera sostenibile non è più una possibilità come lo era prima, ma una necessità, difatti, il turismo sostenibile guarda al futuro con un insieme di pratiche e scelte che non danneggiano l'ambiente ma favoriscono uno sviluppo economico, non danneggiando i processi sociali locali, ma contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei residenti. L’EUROPEAN GREEN PIONEER non è soltanto un riconoscimento che premia le meraviglie del nostro territorio, ma anche una valorizzazione della promozione turistica. L’EUROPEAN GREEN PIONEER dev’essere anche uno stimolo, un incentivo a proseguire su questa strada e a dare sempre il meglio, insieme, perché il nostro territorio è di tutti e deve abbracciare tutta la politica locale, uno stimolo per conseguire obiettivi ancora più ambiziosi e dimostrare quanto è splendida la nostra terra.

Possiamo vantare di posti ancora incontaminati, come il Parco della Maremma, la nostra terra con la sua campagna dove agri ristori ed agriturismi possono far conoscere la produzione dei prodotti tipici locali e far conoscere la nostra agricoltura. Il nostro territorio pianeggiante permette veramente di poter sfruttare tutte le nostre risorse. Non da meno la progettualità riguardo anche le piste ciclabile che negli anni sono state sviluppate e che non devono essere abbandonate, anzi, bisogna continuare ad investirci. Non dimentichiamoci, non da meno che dietro al turismo sostenibile ci sono e ci saranno anche nuove opportunità di lavoro ad esso correlate, come esempio le nuove figure professionali che stanno nascendo nel settore: guida ambientale escursionistica, animatore ambientale e promoter ecoturistico", conclude Rita Bernardini.