Gdf: Tenente Colonnello Piro è nuovo comandante nucleo polizia economico-finanziaria

Grosseto: Cambio al vertice del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Grosseto. Il Tenente Colonnello Umberto Piro ha assunto il comando del Reparto, avvicendandosi al Tenente Colonnello Vincenzo Conetta, che durante i tre anni di permanenza si è occupato di importanti indagini in materia di normativa antimafia ed infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico, reati contro la pubblica amministrazione, riciclaggio e bancarotta fraudolenta.

Lascia Grosseto per raggiungere la città di Roma, ove assumerà un nuovo e prestigioso incarico presso il Quartier Generale della Guardia di Finanza. Il Tenente Colonnello Umberto Piro proviene dal Nucleo Speciale Antitrust di Roma, a cui è approdato nel 2020 dopo aver ricoperto, dal 2006 al 2018, incarichi di comando ad Arezzo e Firenze presso il Nucleo di Polizia Tributaria e a Bologna presso il II Gruppo e il 1° Nucleo Operativo Metropolitano. L’Ufficiale, che è coniugato ed ha 2 figli, è laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza EconomicoFinanziaria. Il Comandante Provinciale Col.t.ST Nicola Piccinni ha salutato e ringraziato il Ten. Col. Vincenzo Conetta per gli importanti risultati di servizio conseguiti durante la sua permanenza a Grosseto, formulando i suoi migliori auspici al Ten. Col. Umberto Piro per il nuovo incarico assunto.