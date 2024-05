Cronaca GdF: Sequestro preventivo per un azienda vitivinicola 13 maggio 2024

Piombino: La Compagnia della Guardia di Finanza di Piombino, all’esito di articolate indagini di polizia economicofinanziaria e sotto il coordinamento e la direzione della Procura della Repubblica di Livorno, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una azienda operante nel settore vitivinicolo, per ipotesi di reato connesse a fallimento, violazioni tributarie nonchè auto-riciclaggio ex art. 648 ter, 1° comma. Sono intervenuti militari appartenenti alla menzionata Compagnia nonché personale della sezione PG (aliquota GDF) presso la Procura di Livorno, unitamente ad Amministratore Giudiziario. Nello specifico è stato sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., fino alla concorrenza di euro 619mila, il complesso aziendale vitivinicolo oggetto delle indagini, costituito da beni e saldi attivi di conti correnti. Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Seguici



