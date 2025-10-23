Prevenzione incendi boschivi: nuove risorse per 115mila euro nel Piano forestale
GdF Lucca: vendita tabacchi senza autorizzazione, sequestrati 40mila prodotto da fumo
Lucca: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, nell’ambito del dispositivo di sicurezza economico-finanziaria, hanno effettuato una serie di controlli presso i rivenditori autorizzati di generi di monopolio e tabacchi al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti per legge.
Le attività ispettive si sono concentrate sulle rivendite di tabacchi ubicate all’interno di altra attività commerciale.
Tra i diversi esercizi controllati è stato individuato un punto di ristoro, di proprietà di soggetti extracomunitari, che gestiva anche una rivendita di tabacchi il cui patentino risulta intestato ad un soggetto italiano.
Tale condotta viola l’art. 40-quinquies del D.Lgs. 141/2024 (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita) che vieta la vendita di tabacchi lavorati da soggetti sprovvisti delle prescritte autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’abusivo venditore è stato pertanto segnalato alla locale Procura della Repubblica con il contestuale sequestro di Kg. 144 e di 37.969 accessori da fumo.
L’attività svolta dalle Fiamme Gialle di Lucca conferma la costante azione di controllo economico del territorio ed il quotidiano impegno che il Corpo pone al contrasto della commercializzazione di prodotti senza il possesso di regolari autorizzazioni amministrative.
Si evidenzia che il provvedimento in parola è stato emesso sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare. Pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.