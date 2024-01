Cronaca Gdf, Contrasto stupefacenti scuole: Studente minorenne trovato in possesso di un etto hashish di 11 gennaio 2024

Studente minorenne trovato in possesso di un etto di hashish e decine di euro in contanti. Denunciato. Livorno: Lotta agli stupefacenti, controllo economico del territorio e vicinanza ai cittadini. Ancora e sempre di più, anche nel nuovo anno queste continuano ad essere le indicazioni del Comando Provinciale Livorno a tutti i reparti delle Fiamme Gialle della provincia.

Grande attenzione proprio alla riapertura delle scuole, anche sulla base di diverse segnalazioni di genitori, professori e dirigenti scolastici. Pronta la risposta “sul campo” con adeguati servizi di controllo e prevenzione con le unità cinofile antidroga ed i baschi verdi del Gruppo di Livorno. Nella giornata di ieri, nei pressi di un istituto scolastico di secondo grado del capoluogo, i militari hanno individuato uno studente minorenne che, accedendo a scuola, veniva immediatamente segnalato dal cane antidroga “Krios”. Dai successivi approfondimenti emergeva che indosso e nel suo motorino lo studente detenesse diversi grammi di hashish. Dalla successiva perquisizione domiciliare si perveniva al ritrovamento complessivo di quasi un etto di hashish, nonché diverse decine di euro in suo ingiustificato possesso, oltre ad un bilancino. I genitori del ragazzo sono stati subito informati ed a carico dello stesso è scattata una denuncia per detenzione a fini di spaccio, con il sequestro di tutto quanto sopra rinvenuto.

