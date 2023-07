Gd Orbetello sull'ipotesi di un Parco eolico a San Donato

Orbetello: «In merito alla richiesta avanzata dalla società Apollo Wind Srl per la realizzazione del parco eolico nelle zone di San Donato non possiamo non prendere la parola - afferma Matteo Porta segretario dei Gd di Orbetello - ed avanzare i nostri interrogativi. Fermo restando che la scelta di energia pulita come nel caso dell’eolico vada sempre sostenuta per tutta una serie di vantaggi (energia verde; fonte rinnovabile; elevata efficienza di rendimento; nessuna emissione diretta di Co2; uso di tecnologie versatili, scalabili ed affidabili; minor costo di produzione di elettricità, manutenzione semplice e poco frequente; diversificazione del mix energetico ecc.), non possiamo non interrogarci su alcuni passaggi che risultano poco chiari. Anzitutto occorre chiarire il perché si è scelto un intervento così imponente ed impattante, con la previsione di una potenza in immissione pari a 61,2 MW con ben 9 aereogeneratori che arriveranno ad un’altezza di circa 200 metri, ben oltre quelli che siamo abituati a vedere.



Ci chiediamo ancora quale sia la natura di questo progetto caduto dall’alto e quali siano stati i criteri di scelta che hanno portato la società a prendere in considerazione proprio il nostro territorio quale destinatario di questo intervento.

Ci sentiamo inoltre preoccupati per gli espropri forzosi che dovranno subire i privati cittadini che lì hanno i propri terreni e le proprie attività, i quali saranno indennizzati in misura sicuramente inferiore rispetto a quanto verrebbe loro tolto se il progetto andasse in porto.

Da ultimo, tuttavia, non possiamo non rivolgere una critica alla nostra amministrazione che inspiegabilmente in un primo tempo sembrava aver accolto con favore la notizia da un punto di vista produttivo, occupazionale ed energetico. Ci chiediamo dunque il perché abbia cambiato idea.

E ancora esigiamo – in ossequio ai doveri di trasparenza amministrativa – che il Sindaco spieghi pubblicamente quando esattamente sia venuto a conoscenza per la prima volta del progetto e il perché non ne abbia dato prontamente comunicazione alla cittadinanza».