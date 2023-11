Gavorrano, Sinistra Italiana dalla parte di Borghi

Gavorrano: "Come Sinistra Italiana circolo di Gavorrano, Federazione di Grosseto e Coordinamento regionale della Toscana, vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai nostri rappresentanti, fatti segno del solito attacco mistificatorio da parte del gruppo di opposizione", così apre la nota di circolo Gavorrano, Federazione di Grosseto e coordinamento regionale della Toscana Sinistra Italiana.

"Conoscendo i protagonisti della vicenda, - prosegue Sinistra Italiana - per noi è chiaro quello che è successo , sappiamo che non c’è bisogno di nessuna difesa d’ufficio perché gli accadimenti culminati con l’abbandono della sala consiliare da parte dell'opposizione non ci sorprende in quanto i segnali di intolleranza ad alcuni specifici richiami storici unità ad una palese incapacità ad affrontare i temi di governo di una comunità erano già evidenziati nella campagna elettorale. La nostra presenza nelle istituzioni, il centrodestra Gavorranese se ne faccia una ragione, sarà sempre imperniata a difesa della Costituzione Repubblicana nata dalla resistenza, e dei suoi fondamentali principi, come non verrà mai meno la difesa del lavoro e dei lavoratori, dei diritti sociali e civili, conquistati dopo anni di lotte fatte dalla parte progressista del popolo e della classe politica che li rappresenta nel nostro paese. Le istituzioni, in questo caso il Consiglio Comunale, non possono essere soltanto sede di discorsi solo tecnici, relegati a discussioni tra addetti ai lavori, per lo più incomprensibili alla gran parte dei cittadini, ma anche sede di sviluppo e di confronto democratico su temi squisitamente politici, di crescita degli eletti e di conseguente crescita del dibattito politico istituzionale. Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo perché la Gavorrano progressista, antifascista, la Gavorrano che guarda al futuro abbia riconquistato la guida del Comune con una alleanza larga e solida con un programma di sviluppo serio e molto legato alla nostra realtà.

Noi sosteniamo senza dubbi e tentennamenti questa maggioranza e l’azione di governo, della quale vediamo già alcuni risultati, pur nelle enormi difficoltà che oggi, il nostro come tantissimi altri comuni stanno vivendo. Siamo da sempre radicati tra i cittadini del nostro territorio e da sempre ne portiamo avanti le istanze con impegno serietà e caparbietà, siamo una piccola forza politica, ne siamo consapevoli, forti delle nostre convinzioni e delle nostre idee politiche e culturali, sogniamo un mondo diverso ed una società moderna basata sulla solidarietà e non cesseremo mai di impegnarci per il governo del territorio basato sui principi fondamentali della partecipazione, della trasparenza, della legalità su questo saremo sempre in prima fila a fianco dei cittadini, e dell’ istituzione Comune.



Concludiamo affermando che noi non accettiamo lezioni di democrazia da chi sostiene democratico intitolare una via della città di Grosseto ad Almirante, un gerarca fascista che ha fatto fucilare i minatori di Niccioleta e del quale gesto come cittadini liberi ce ne vergogniamo per aver macchiato il ricordo di tutti coloro che hanno combattuto per la libertà e la democrazia a costo della loro vita", termina circolo Gavorrano, Federazione di Grosseto e coordinamento regionale della Toscana Sinistra Italiana..