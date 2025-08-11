Gavorrano ricorda la tragedia di Ribolla del 1 ottobre 1945

Appuntamento giovedì 14 agosto alle 11 in piazza del Minatore

Gavorrano: Una targa per non dimenticare la storia di Gavorrano e dei minatori che lavoravano nel territorio delle Colline Metallifere . Giovedì 14 agosto alle ore 11.00, in piazza del Minatore a Gavorrano, si terrà la cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa dedicata alla tragedia di Ribolla del primo ottobre 1945, un momento di memoria collettiva fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per onorare le vittime di quella drammatica giornata.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Francesca Falciani, autrice del libro “Priama Agus – Una donna di miniera”, e la compagnia teatrale Laboratorio dello Spettacolo di Follonica, che ha messo in scena letture ispirate alla pubblicazione al Teatro Fonderia Leopolda della città del golfo. Un lavoro corale che ha permesso di coinvolgere la comunità in un’esperienza emotiva e culturale di grande intensità.

Il libro “Priama Agus – Una donna di miniera” racconta, attraverso una narrazione intensa e documentata, la vita di Priama Agus, una donna che ha vissuto in prima persona le difficoltà e le dure condizioni del lavoro minerario, incarnando la forza, il coraggio e la resilienza di un’intera comunità. Il testo ripercorre non solo episodi personali e familiari, ma anche pagine fondamentali della storia sociale e del lavoro in Maremma, offrendo un quadro autentico e toccante della cultura mineraria. La tragedia del 1 ottobre 1945 viene inserita in questo contesto come una ferita collettiva, che ha segnato profondamente la memoria e l’identità del territorio.

«La memoria mineraria – dichiara il sindaco Stefania Ulivieri – è parte integrante della nostra identità. Ricordare la tragedia di Ribolla significa rendere omaggio al sacrificio di uomini e donne che hanno segnato la storia del nostro territorio. Questa targa è un ponte tra passato e futuro, affinché il ricordo e la consapevolezza vengano trasmessi alle nuove generazioni e non si dimentichino le nostre radici. Invito tutti a partecipare alla cerimonia», conclude Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano.