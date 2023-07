Gavorrano. Incidente in auto con una donna ferita stamattina sulla SS1 Aurelia.

I sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere una donna di 55 coinvolta in un incidente con una sola auto. La donna è stata trasportata in codice 2 al Misericordia. Intervenuta l'ambulanza di Follonica, polizia e vigili del fuoco.