Gavorrano: Al via «Tempi Nuovi d’un tempo lontano»

Doppio appuntamento con poesia e musica domenica 26 e giovedì 30 marzo per celebrare l’antica tradizione del Capodanno dell’Annunciazione



Gavorrano: Doppio appuntamento con la poesia e la musica, per celebrare la tradizione del Capodanno dell’Annunciazione: arriva nel comune di Gavorrano «Tempi nuovi d’un tempo lontano». L’iniziativa, realizzata da Rockland e sostenuta dalla Regione Toscana, con il patrocinio del Comune di Gavorrano e il sostegno economico delle Farmacie Bartolozzi, da sempre sensibili a eventi per la valorizzazione del territorio e per lo sviluppo socio-culturale, porta al centro un’antica tradizione storica. La ricorrenza del Capodanno dell’Annunciazione, infatti, è stata introdotta da qualche anno come evento di rilievo dal Consiglio Regionale della Toscana per ricordare che nella Regione, fino al 1749, l’anno civile, iniziava il 25 marzo, lo stesso giorno in cui la chiesa cattolica aveva collocato la festa dell’annunciazione.

Tempi nuovi d’un tempo lontano sarà suddivisa in due appuntamenti che affrontano il tema storico-religioso, avvalendosi dei linguaggi della poesia e della musica per offrire spunti di riflessione sui significati civili e spirituali di questa importante ricorrenza storica e aprire un confronto sulle diversità delle convenzioni legate al tempo, con l’obiettivo di riscoprire l’eredità culturale della Toscana. I due eventi, inoltre, hanno il fine di valorizzare i luoghi del territorio

Domenica 26 marzo, sarà l’occasione per festeggiare nel Parco Pubblico di Grilli il Capodanno storico attraverso una maratona musicale che, dalle 14 alle 18, vedrà protagonisti giovani emergenti musicali diretti da Glory Street Solution, il centro di produzione musicale della nostra provincia, con l’impiego di nuovi linguaggi ispirati alla spiritualità dell’evento, ma anche alla celebrazione della primavera che storicamente coincideva con Capodanno dell’Annunciazione (vale a dire, il 25 marzo). L’evento s’inserisce in un altro appuntamento programmato dalla Proloco di Grilli, che vedrà l’inaugurazione della panchina rossa simbolo della violenza contro le donne e di una speciale sagra il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza all’associazione Il Mandorlo di Giuncarico, sempre in prima fila contro la violenza sulle donne.

Giovedì 30 marzo alle 18 nella Parrocchia di San Giovanni Martire di Gavorrano, si terrà un recital di poesia introdotto da Don Anselmo Taborda. Attraverso la lettura di poesie di grandi poeti come Dante, Petrarca, Leopardi e Manzoni, i due attori Davide Braglia e Francesco Tarsi, evidenzieranno l’evoluzione nei secoli del tema dell’Annunciazione della Madonna, offrendo anche momenti di confronto, per valorizzare l’antica tradizione d’aggregazione, simbolo non solo culturale ma anche dell’autonomia e del pacifico orgoglio della Toscana.