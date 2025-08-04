Gavorrano. Aggressione autista AT , Rossi (FDI): “Piena solidarietà al lavoratore e sindacati. Serve più sicurezza sui bus”

Grosseto: “Condanno con la massima fermezza l’ennesimo episodio di violenza accaduto nel tardo pomeriggio di sabato sulla linea Follonica–Gavorrano, dove un autista di Autolinee Toscane è stato brutalmente aggredito durante il servizio”. È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, che esprime la propria vicinanza al lavoratore e alle organizzazioni sindacali che hanno subito denunciato il fatto.

“Si tratta di un episodio gravissimo – prosegue Rossi – che ripropone con urgenza il tema della sicurezza di autisti e passeggeri. Non è più tollerabile che chi svolge il proprio lavoro in un servizio pubblico essenziale debba rischiare quotidianamente aggressioni verbali e fisiche. È auspicabile che Autolinee Toscane, come sollecitato dalle forze sindacali, che ripristinano immediatamente i controlli a bordo, soprattutto nelle tratte più frequentate come quelle delle Colline Metallifere, dove proprio è avvenuto il fatto”.

“La politica ha il dovere di stare accanto ai lavoratori e alle famiglie, pretendendo rispetto per chi garantisce ogni giorno un servizio come quello del trasporto pubblico, fondamentale per la collettività. Ribadisco la piena solidarietà all’autista aggredito, ai sindacati e a tutti i dipendenti del trasporto pubblico locale. Serve un cambio di passo immediato, con più sicurezza e controlli concreti a tutela di lavoratori e cittadini”, conclude Fabrizio Rossi.



