Gavorrano aggiorna il Piano di Protezione Civile: inserita la sezione antincendi boschivi

Brunetti: “Strumento operativo per rispondere con efficacia al rischio incendi. Fondamentale la collaborazione di tutti”

Gavorrano: Il Comune di Gavorrano ha completato l’integrazione della sezione Aib – Antincendi boschivi nel proprio Piano di Protezione civile, rafforzando così gli strumenti di prevenzione e risposta alle emergenze legate agli incendi, fenomeno sempre più rilevante nel contesto climatico attuale.

Questa integrazione rappresenta un passo importante nella protezione del territorio comunale e dei suoi cittadini, in particolare nelle zone esposte al rischio incendi durante i mesi estivi. Il nuovo assetto del Piano permette una gestione più efficace e coordinata delle situazioni di emergenza, grazie al coinvolgimento degli attori istituzionali e del volontariato organizzato.

«Abbiamo voluto potenziare il nostro Piano di Protezione civile con uno strumento concreto, operativo e aggiornato, capace di rispondere con rapidità e competenza alle situazioni di rischio legate agli incendi boschivi – dichiara l’assessore alla Protezione civile del Comune di Gavorrano, Simon Brunetti –. È un impegno che assume oggi un significato ancora più rilevante, alla luce dei cambiamenti climatici e della necessità di tutelare il nostro patrimonio ambientale. Ringrazio Dream Italia per il lavoro tecnico svolto, preciso e puntuale, e l’ufficio Protezione civile del Comune per l’impegno e la professionalità dimostrati in tutto il percorso di aggiornamento».

Il Piano aggiornato è consultabile sul sito istituzionale del Comune. L’Amministrazione invita la cittadinanza a informarsi e a collaborare attivamente, adottando comportamenti corretti e responsabili soprattutto nei periodi di maggiore criticità.