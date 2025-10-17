Gatti nei motori delle auto

A Novara cucciolo salvato appena in tempo – «Basta un gesto per salvare una vita»

Roma: Con il cambio delle temperature e soprattutto con le prime ondate di maltempo, sempre più gatti – in particolare cuccioli randagi – cercano rifugio nei luoghi più caldi e riparati che trovano in città. Tra questi, purtroppo, ci sono anche gli scomparti motore delle automobili, spazi angusti ma caldi che possono trasformarsi in trappole mortali.

A lanciare l’allarme è l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), dopo l’ennesimo salvataggio avvenuto proprio questa mattina a Novara, in via Piave 14. Un gattino di circa 3 mesi, docile e in buone condizioni, è stato trovato nascosto nel cofano di un’auto. Il piccolo non ha microchip e attualmente si trova al rifugio Enpa di via del Gazzurlo 57. Per informazioni e segnalazioni è possibile scrivere via WhatsApp al 333 4689332.

“È andata bene questa volta – spiegano i volontari Enpa – ma poteva finire diversamente. Il motore di un’auto può uccidere un gattino nel giro di pochi secondi, senza che il conducente se ne accorga.”

Non è un caso isolato: solo pochi giorni fa a Reggio Emilia, una micina soprannominata Lucy è stata trovata all’interno del motore dopo un lungo viaggio in auto, ed è sopravvissuta per miracolo. A Pescara, un altro cucciolo terrorizzato è stato estratto da una macchina in sosta in via Genova.

Enpa: “Controllate prima di accendere l’auto”

“Con l’arrivo delle temperature più rigide – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale ENPA – tantissimi gatti randagi o che vivono all’aperto cercano riparo nei motori delle auto. Il vano motore, la marmitta, i passaruota diventano rifugi provvisori, ma potenzialmente fatali. Per questo invitiamo tutti gli automobilisti a fare un semplice gesto prima di partire: controllare l’auto.”

VADEMECUM: Cosa fare per evitare tragedie

1. Battere il cofano prima di partire

Dai due colpetti leggeri sul cofano dell’auto: il rumore può spingere il gatto a uscire dal vano motore.

2. Ascolta

Se senti miagolii o rumori insoliti all’interno dell’auto, fermati subito e spegni il motore. Poi contatta Polizia Locale, Vigili del Fuoco o associazioni animaliste.

3. Lascia un messaggio

Se sospetti la presenza di un gatto in una macchina parcheggiata ma non puoi attendere il proprietario, lascia un biglietto sul parabrezza per avvisarlo.

4. Non creare panico

Evita grida o assembramenti intorno all’auto: il gatto, già spaventato, potrebbe scappare e finire investito.

Un gesto che può salvare una vita

Ogni inverno centinaia di gatti rischiano la vita per trovare un po’ di calore. Un gesto semplice, come battere il cofano, può fare la differenza tra la vita e la morte per un animale indifeso.

Enpa invita tutti i cittadini a diffondere questo messaggio, soprattutto nelle città e nei paesi dove è forte la presenza di colonie feline o gatti liberi.

La storia di Lucy: salvata da un motore, ora cerca casa

Lucy aveva meno di 50 giorni quando si è infilata nel motore di un’auto. Ha viaggiato per chilometri nascosta tra i cavi e il calore, fino a quando, per fortuna, è stata trovata viva. Chi l’ha salvata non ha voltato le spalle: l’ha portata a Reggio Emilia e ha chiesto aiuto all’ENPA.

Oggi Lucy ha 3 mesi, è stata curata, vaccinata e ha bisogno di una famiglia speciale: paziente, senza bambini piccoli, con magari un altro gatto che le faccia da guida. È diffidente, ma sa donare affetto nei suoi tempi.